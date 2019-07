In Malaysia geboren und aufgewachsen, inzwischen international erfolgreich: Mit "Rouge" veröffentlicht Yuna ihr siebtes Album. (Universal Music)

Auf den ersten Blick ist Yuna eine Powerfrau. Sie machte sich als 19-Jährige durch Café-Auftritte mit Akustikgitarre einen Namen in ihrer Heimatstadt Kuala Lumpur, trägt bis heute Kopftuch und hat als Singer/Songwriterin aus Malaysia Fans auf der ganzen Welt. Sechs Solo-Veröffentlichungen stehen bereits in ihrer Diskografie, und dabei ist die 30-Jährige erst seit circa zehn Jahren im Musikgeschäft. Yuna ist in ihrer Musik immer verletzlich gewesen. Über ihre gescheiterte Teilnahme an der malaysischen Castingshow „One In A Million“ sagte sie einmal, dass diese Erfahrung ihre Welt zerstört hätte. Auch in den Liedern ihres neuen Albums „Rouge“ singt Yuna oft über Schmerzen. Ihre Seele lässt sie immer dort, wo die Strophe im Refrain endet.

Yuna entdeckte ihre eigene Musikalität schon früh. Mit 14 schreibt sie ihre ersten Songs, schaut zu 90er-Ikonen wie Gwen Stefani auf und hängt mit den coolen Kids der malaysischen Hauptstadt ab, was sie irgendwann vom Jura-Studium weg und hin zum Mikrofon führt. Nach ein paar lokalen Erfolgen zieht sie für die große Karriere in die USA - und landet bei Pop-Mogul Pharrell Williams („Happy“). Der erkennt, dass Yuna eine zarte Seele ist und schneidert ihr auf dem Album „Yuna“ 2012 vorwiegend poppige R'n'B-Lieder auf den Leib. Die Nachfolger „Nocturnal“ (2013) und „Chapters“ (2016) sind weitaus folkiger, bleiben dem Groove der Motown- und Disco-Ära allerdings immer treu. Yuna ist eine geerdete Künstlerin, was auch daran liegt, dass sie ihre Lieder stets selbst schreibt.

Gut vernetzt in der Pop-Welt: Nachdem sie einst von Pharrell Williams gefördert wurde, kooperiert Yuna auf ihrem neuen Album mit Rap-Stars wie G-Eazy, Tyler the Creator und Little Simz. (Universal Music)

Prominente Gäste

Obwohl Yuna seit ein paar Jahren verheiratet ist, klingt „Rouge“ oft wie ein Trennungsalbum. Immer pendelnd zwischen Gehen und Kommen, reihen sich bittersüße Soul-Stücke wie „(Not) The Love My Life“, die Single „Forevermore“ und „Teenage Heartbreak“ an neuzeitliche Funk-Ouvertüren wie „Blank Marquee“ oder „Does She“, die auch Prince hätte singen können. Es geht um das Auf und Ab des Lebens. Mal erinnert Yuna an die nostalgische Smooth-Jazz-Sensitivität von Sade („Smooth Operator“), mal führt sie behutsam durch die Beats wie die 2001 verstorbene R'n'B-Ikone Aaliyah („Try Again“).

„Als Musikerin halte ich es für wichtig, dass du deinem Publikum Freude bereitest“, erklärte Yunalis Mat Zara'ai, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, einmal in einem Interview, „Es geht aber vor allem um Interaktion, denn Musik ist keine Einbahnstraße.“ Vielleicht begrüßt sie auf „Rouge“ auch deswegen mehr Gäste als je zuvor. Mit US-Rap-Superstars wie G-Eazy, Tyler The Creator oder Masego, aber zum Beispiel auch mit der britischen Rap-Königin Little Simz versammelt Yuna die Elite des Genres. Obgleich ihre zarter Soul-Gesang in diesem Umfeld aus betörenden R'n'B-Oden auch ohne Unterstützung eine beachtliche Durchschlagskraft entwickelt. Doch Yuna ist sensibel. Hier geht es um Sanftheit und Nuancen, wie auch beim titelgebenden Rouge - jenem Kosmetikpuder, das den Hautton subtil betont, aber nicht effekthascherisch verändert.