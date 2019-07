Rapperin Nicki Minaj hat ein Konzert in Saudi-Arabien abgesagt. (Pascal Le Segretain / Getty Images)

Rapperin Nicki Minaj sollte eigentlich als Stargast beim Jeddah World Fest in Saudi-Arabien am 18. Juli auf der Bühne stehen. Doch daraus wird nun nichts: Den geplanten Auftritt im Wüstenstaat hat die 36-Jährige überraschend abgesagt. Der plötzliche Meinungsumschwung kommt allerdings nicht von ungefähr: So haben Menschenrechtsorganisationen Kritik an Minajs geplantem Auftritt geübt und die Sängerin an die schwierige Menschenrechtslage in dem Staat verwiesen. In Saudi-Arabien sind die Rechte von Frauen und Minderheiten stark eingeschränkt, auf homosexuelle Handlungen steht in dem gottesfürchtigen Land in vielen Fällen gar die Todesstrafe.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, mein geplantes Konzert beim Jeddah World Fest nicht zu spielen“, schrieb die Musikerin nun in einer offiziellen Stellungnahme. Die Unterstützung von Frauenrechten, Meinungsfreiheit und den Interessen der LGBTQ-Community seien ihr wichtig. Die ultrakonservative Monarchie wurde bereits in der Vergangenheit immer wieder von Menschenrechtlern kritisiert.

Nicki Minaj betonte, dass sie für die Rechte von Frauen und Minderheiten eintrete. (Carlos Alvarez/Getty Images for MTV)

Saudische Fans zeigten sich in den Sozialen Medien betrübt über die Absage der Künstlerin. So schrieb ein weiblicher Fan via Twitter: „Bitte lass uns nicht hängen, 11.000 Tickets wurden in gerade mal einer Stunde gekauft. Bitte, wir wollen dich. Es gibt eine Menge Nicki-Minaj-Fans in Saudi-Arabien. Ich weine gerade wortwörtlich.“ Doch Minaj ließ sich von ihrer Entscheidung nicht mehr abbringen und antwortete: „Kann ein offen homosexueller Mensch zu dem Konzert kommen, ohne verhaftet zu werden?“