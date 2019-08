Gehört zu den letzten Spielen, die noch vom "Ubisoft Blue Byte"-Logo geziert werden: der Strategie- und Aufbau-Hit "Anno 1800" für PC. (Ubisoft Mainz)

Mit Spiele-Marken wie „Die Siedler“ und „Battle Isle“ gehört das in Mühlheim gegründete Studio Blue Byte zu den renommiertesten Spiele-Entwicklern in Deutschland. Weil allerdings viele der meist hochwertigen Titel nicht genug Käufer fanden, ging das Unternehmen 2001 in den Besitz des französischen Publishers Ubisoft über, der den Standort des Studios prompt nach Düsseldorf verlegte - in unmittelbare Nähe der deutschen Ubisoft-Niederlassung.

Inzwischen gehören auch die deutsche Traditionsmarke „Anno“ und dessen in Mainz ansässiger Entwickler Related Designs zu Ubisoft Blue Byte, Related Designs firmiert seitdem als Blue Byte Mainz.

Aktuell arbeitet man an einem Comeback der "Siedler"-Reihe, die Blue Byte einst groß gemacht hatte. (Ubisoft)

All das wird sich jetzt ändern: Weil Ubisoft weiterhin in Deutschland als Entwicklungsstandort investieren möchte und erst kürzlich ein neues Studio in Berlin eröffnet hat, trennt sich der Hersteller nun von dem etablierten Namen Blue Byte - zumindest öffentlich. Stattdessen sollen künftig der Name Ubisoft und der jeweilige Standort im Vordergrund stehen: Berlin, Düsseldorf und Mainz. Wobei die beiden ehemaligen Blue-Byte-Orte rechtlich wohl immer noch als gemeinsames Unternehmen mit dem Titel „Ubisoft Blue Byte“ auftreten - aber in Spiele-Intros werden sie künftig nicht mehr unter diesem Namen zu finden sein.

Obwohl sich Ubisoft damit von einem Stück deutscher Games-Geschichte trennt, sieht der hiesige Geschäftsführer Benedikt Grindel die Änderung überwiegend positiv: Seiner Meinung nach hätten alle drei Standorte dadurch die Chance, ein individuelles Profil zu schärfen und stärker zu wachsen. Er erwartet sogar eine Verdoppelung der jeweiligen Personaldecke.