Nach "Rio" nahmen sich die "Ice Age"-Macher das Kinderbuch "Ferdinand der Stier" aus dem Jahre 1935 vor. "Ferdinand - Geht stierisch ab!", heißt das Ergebnis. (SAT.1 / 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Das Motto „Sei du selbst“ gilt immer. Egal wann, egal wer. Das ist die kurze, aber prägnante Botschaft des bunten Abenteuers „Ferdinand - Geht STIERisch ab!“, das nun auf SAT.1 erneut gezeigt wird. „Rio“-Regisseur Carlos Saldanha hat mit der Umsetzung einer wundervollen Buchvorlage (und eines magischen Disney-Kurzfilms) einen Animationsfilm gedreht, der humor- und liebevoll die Geschichte eines Stieres erzählt, der so ganz anders ist, als alle es von ihm erwarten.

Stiere sind in der Regel muskelbepackte Kraftpakete, die vor Aggression nur so strotzen. Doch Ferdinand ist anders. Ferdinand liebt Blumen und hasst Gewalt. Schon als Jungbulle interessieren ihn die Rivalitätskämpfe der anderen Bullen nicht. Er gießt lieber Blumen und lebt in den Tag hinein. Auch als ausgewachsener Stier ist er friedfertig und herzensgut. Als er aber von einer Biene gestochen wird, stürmt er durch das Dorf und zerstört aus Versehen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Alle halten Ferdinand für gefährlich, und so wird er kurzerhand dazu verdonnert, in der Arena zu kämpfen. Wie kommt er nur aus dieser Nummer wieder heraus?

Auf dem Bauernhof, auf dem Nina wohnt, durfte Ferdinand sein, wie er ist. (SAT.1 / 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Der deutsche Synchronisationscast leistete ganze Arbeit. Man spürt vor allem die Verbundenheit von Daniel Aminati zu seinem tierischen Leinwandpendant. Die Mischung aus unglaublich witzigen Charakteren und Szenen, sowie ein recht rasantes Tempo lassen keine Langeweile aufkommen. Mitfiebern und Dauerlachen sind garantiert, und die kleinen und großen Kinder gehen mit einem wohligen Gefühl und einer wichtigen Botschaft ins Bett.