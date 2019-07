Spaß-Garanten mit Detail-Probleme: die abnehmbaren Joy-Cons. (Nintendo)

Nach der erfolglosen Wii U hat Nintendo mit seiner Hybrid-Konsole Switch endlich wieder einen echten Verkaufsschlager gelandet. Weil das Gerät wahlweise als stationäre TV-Konsole oder als Mobilgerät verwendet werden kann, ist es besonders bei all jenen Spielern beliebt, die viel unterwegs sind. Ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts sind die seitlich an der Tablet-PC-ähnlichen Konsole befestigten Controller - die „Joy-Cons“. Die können zum Beispiel für den Betrieb im TV-Modus abgenommen und als externe Bedien-Elemente verwendet werden.

Ein pfiffiges Konzept, das aber hin und wieder für Probleme sorgt: So gibt es seit Erscheinen des Systems Anfang 2017 immer wieder Berichte über Kontakt- und Verbindungsprobleme mit den Joy-Cons, außerdem sorgen Verschleißerscheinungen bei der entsprechenden Befestigungsschiene an der Seite des Geräts für Frust. Besonders stark betroffen sind offenbar das linke, meist cyanfarbene Joy-Con und dessen Schiene. Updates sollten zwar zumindest das Kontaktproblem beheben, aber die Schwierigkeiten mit dem Kontroll-Instrument sind offenbar aktueller denn je.

Eignet sich dank handlicher Abmessungen und abnehmbarer Kontroll-Elemente für den Betrieb zuhause und unterwegs: Nintendos Switch. (Nintendo)

Joy-Con-Drifting

Berichten zufolge ist nun ein neues Ärgernis hinzugekommen - und zwar das sogenannte „Joy-Con-Drifting“. Gemeint ist damit, dass sich Figuren auch dann bewegen, wenn der linke Analog-Stick nicht betätigt wird - also in irgendeine Richtung „ziehen“ oder „abdriften“. In besonders garstigen Fällen treten sogar alle Probleme auf einmal auf: Driftig, Kontakt-Schwierigkeiten und Materialverschleiß.

Bei der vor einigen Tagen angekündigten Switch Lite sind die Kontroll-Elemente fest mit der Hardware verbunden, denn das Gerät ist nicht für die Koppelung mit dem Fernseher gedacht. (Nintendo)

Nintendo selber hat dazu zwar noch keine Stellung genommen, aber die Ankündigung neuer Switch-Modelle mit Detail-Verbesserungen zeigt zumindest, dass man darum bemüht ist, Schwierigkeiten aufzuarbeiten: So soll die nächste Produktions-Linie des beliebten Geräts etwa mit einer spürbar verbesserten Akku-Laufzeit aufwarten. Anstelle der bisherigen zweieinhalb bis sechs Stunden soll der neue Akku viereinhalb bis neun Stunden durchhalten. Bei der jüngst angekündigten, für den Mobil-Only-Betrieb konzipierten Switch Lite sind es drei bis sieben Stunden.