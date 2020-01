Kein Grund, schwarz zu sehen: "The Witcher" mit Ex-Superman Henry Cavill ist eines der bislang erfolgreichsten Netflix-Originals. (Netflix)

Die TV-Serie zu den "Witcher"-Büchern von Andrzej Sapkowski ist so erfolgreich, dass sie sämtliche Zuschauer-Rekorde bei Netflix knacken könnte. Vor allem Freunde der Videospiel-Umsetzungen des polnischen Entwicklers CD Projekt (arbeitet aktuell an dem SciFi-Rollenspiel "Cyberpunk 2077) sitzen mit wachsender Begeisterung vor der Mattscheibe, während Ex-"Superman" Henry Cavill den "Weißen Wolf" gibt.

Klar, dass so viel Beliebtheit nicht ohne Folgen bleibt: Netflix hat nun offiziell den Anime-Film „Nightmare of the Wolf“ („Alptraum des Wolfes“) angekündigt und damit die entsprechenden Gerüchte bestätigt, die schon seit einiger Zeit durch das Netz geisterten. Es wird sich dabei also um einen Zeichentrick-Film im Stil japanischer Animations-Schinken handeln. Verantworlich soll das US-Studio „Mir“ zeichnen, das bereits die „Avatar: Herr der Elemente“-Nachfolge-Serie „Legende von Korra“ produzierte. Darüber hinaus stehen die für die „Witcher“-Real-Serie verantwortliche Show-Runnerin Lauren S. Hissrich und ihr Autoren-Kollege Beau de Mayo hinter dem Projekt. Letzterer soll eine eigens für den neuen Film erdachte Story zu Papier gebracht haben, die auch Freunde der Buch-Vorlage noch nicht kennen.

Haben die Vorstellung von Hauptcharakter Geralt von Riva nachhaltig geprägt: die Videospiel-Umsetzungen des polnischen Software-Hauses CD Projekt. (CD Projekt)

Wann der Film verfügbar sein wird, ist unbekannt - allerdings könnte er gerüchteweise noch vor der zweiten Staffel der „Witcher“-Serie im Programm des Streaming-Dienstes auftauchen.