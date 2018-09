Take That sind wieder da! Am 23. November erscheint das Greatest-Hits-Album "Odyssey". 2019 folgt eine große Stadiontournee. (Universal Music)

Fans der einstigen Boyband-Sensation Take That dürfen sich freuen: Am 23. November erscheint das Greatest-Hits-Album „Odyssey“. Darauf finden insgesamt 27 Songs Platz, größtenteils Klassiker oder neu aufgenommene Versionen ebenjener. Aber auch drei brandneue Songs befinden sich auf der Platte, mit der die Band ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Noch dazu wurden Features mit Special Guests angekündigt.

2019 werden die drei verbliebenen Mitglieder von Take That um Frontmann Gary Barley dann auf große Stadiontournee gehen. Mehrfach Halt macht die Band im Juni 2019 auch in Deutschland, in Düsserldorf, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main.

Lang ist's her: Anfang der 90er-Jahre wurde Take That zu einer der bekanntesten Bands der Welt. (teleschau / Archiv)

Die Tickets zur Tour, bei denen die ehemaligen Bandmitglieder Robbie Williams und Jason Orange nicht dabei sein werden, sind ab 28. September erhältlich. Fans, die ein Konzert ihrer Lieblinge keinesfalls verpassen wollen, können sich dazu einen Early Access beschaffen. Dieser erhöht die Wahrscheinlichkeit, eines der begehrten Tickets zu ergattern. Diesen exklusiven Zugang erhalten Vorbesteller der CD bis zum 25. September.

Take That auf „GREATEST HITS LIVE“-Tour

Für ihr letztes Album "Wonderland" präsentierte sich Take That 2017 in ungewöhnlicher Montur: Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow (von links). (Universal)

15.06.2019: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.06.2019: Berlin, Tempodrom

Das einstige Bandmitglied Robbie Williams wird bei der Tour nicht mit dabei sein, ebenso wie Ex-Kollege Jason Orange. (Ryan Pierse/Getty Images)

24.06.2019: Hamburg, Stadtpark

25.06.2019: Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle