(ProSieben/Steffen Z Wolff)

Ihre Ex-Männer beherrschten den Umgang mit großen und kleinen Bällen virtuos - jetzt treten die beiden Holländerinnen Silvie Meis und Lilly Becker in der nächsten Ausgabe von „Schlag den Star“ (Samstag, 6. Juni, 20.15 Uhr, ProSieben) erstmals im Fernsehen gegeneinander an. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen Sylvie und Lilly bereits, wie sie sich auf das Duell vorbereiten und ihrer jeweiligen Gegnerin keine Chance lassen wollen. Nachdem Lilly Becker ein sexy Foto von sich im Bikini postete („So bereite ich mich auf Silvie Meis vor“), schlug Meis einen härteren Ton an: „Wir werden spätestens am 6.6. sehen, wo der Hammer hängt.“ Kurz darauf legte Lilly Becker nach: „Wo ist dein Supertalent? Ich serviere dich schneller ab, als du es bei deinen zahlreichen Exfreunden getan hast. Nimm dich in Acht! Wenn ich mit dir fertig bin, wird dir dein Zahnpastalächeln vergehen.“

„Geil!“, kommentierte Ruth Moschner Sylvies Kampfansage auf der Social-Media-Plattform. Auch Rebecca Mir will am Samstagabend live dabei sein: „Oooomg ... das muss ich sehen.“ Moderator Elton stellt sich ebenfalls auf ein spannendes Duell der beiden Freundinnen ein, die zumindest schon das Spiel mit der Öffentlichkeit beherrschen. „Ich habe Angst!!!“, schrieb er unter Lilly Beckers Kampfansage.