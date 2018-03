Schafft es pünktlich zur Erstveröffentlichung im Sommer auch auf die Switch: Stoics Strategie- und Rollenspiel-Epos "Banner Saga 3". Schon früher sollen die beiden Vorgänger ihren Weg auf das System finden. (Stoic)

Gute Nachrichten für passionierte Konsolen-Strategen mit Switch: Im Rahmen seiner auf Independent-Produktionen ausgerichteten „Nindie Direct“ hat Nintendo bekannt gegeben, Stoics für Sommer 2018 angekündigtes Strategie-Epos „Banner Saga 3“ auf seine Hybrid-Konsole zu bringen. Der Abschluss der Taktik-Reihe soll zum selben Zeitpunkt verfügbar sein wie das PC-„Original“ - außerdem verspricht man für die Wochen davor Umsetzungen der ersten beiden Teile. Die von ehemaligen Bioware-Mitarbeitern entwickelte und von nordischer Mythologie inspirierte Fantasy-Saga wurde mit Preisen nahezu überhäuft und gehört zu den großen Erfolgsgeschichten der Kickstarter-Ära.

Aber damit hat sich das Indie-Programm für die Nintendo-Konsole noch nicht erschöpft: Neben Portierungen aller drei „Banner Sagas“ sollen in den kommenden Monaten Switch-Versionen von „Mark of the Ninja“ und „Lumines“ eintreffen. Darüber hinaus wurden vielversprechende, Switch-exklusive Titel vorgestellt - darunter das ungewöhnliche Strichmännchen- und Western-Rollenspiel „West of Loathing“ und „Pool Panic“ von „Rick & Morty“-Macher Adult Swim. Ebenfalls interessant: die durchgeknallte Pixel-Orgie „Bomb Chicken“, der auf Retro gebürstete Zombie-Shooter „Garage“ und das musikalische Action-Game „Just Shapes and Beats“, die allesamt zuerst für die Nintendo-Hardware erscheinen.