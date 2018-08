Ein Konzept, das Nintendo seit dem Switch-Release im März 2017 sensationelle Verkäufe beschert hat: die Kreuzung aus mobilem Spaß-Gerät und ... (Nintendo)

Nach knapp über einem Jahr konnte die Switch ihren Vorgänger Wii U schon deutlich überflügeln: Laut neuer Geschäftsergebnisse hat Nintendo seit der Markteinführung im März 2017 weltweit 19,67 Millionen Exemplare der stationär und mobil verwendbaren Hybrid-Konsole verkauft. Davon entfallen auf Amerika mit 7,81 Millionen Stück die meisten Konsolen. In Japan hat man 4,89 Millionen Geräte abgesetzt, im Rest der Welt 6,97 Millionen.

Bis zum 31. März 2019 will der Hersteller weitere 20 Millionen Switches unters spielende Volk bringen: Ein ehrgeiziges Ziel, denn im letzten Quartal sind die Zahlen etwas zurückgegangen. Nun sind Sommer-Quartale zwar klassisch schwach - aber andererseits krankt auch das neue Nintendo-System aktuell an zu wenig Software-Nachschub. Das starke Anfangs- und Hype-Moment durch die beiden Blockbuster „Zelda: Breath of the Wild“ sowie „Super Mario Odyssey“ ist vorerst futsch, aktuell erscheinen in erster Linie Umsetzungen bereits veröffentlichter Titel. Sollte es dem Hersteller allerdings gelingen, Ende des Jahres ähnliche Software-Schwergewichte zu liefern, könnte es noch etwas werden mit dem neuen Verkaufsziel.

Dass man Hardware vor allem über die Software an den Kunden bringt, beweisen schließlich auch die Spiele-Verkäufe für die Switch: Jeder Käufer der Konsole besitzt durchschnittlich immerhin vier Games - eine Hausnummer, die sich durch die Gesamtanzahl an bisher abgesetzten Spielen ergibt. Die beträgt stolze 86,93 Millionen Stück und setzt sich wiederum aus Marktdaten für Amerika (38,74 Millionen), Japan (16,1 Millionen) sowie dem Rest der Welt (32,09 Millionen) zusammen. Zahlen, denen zufolge amerikanische Switch-Besitzer besonders viele Spiele gekauft haben: Hier hat jeder Switch-Spieler ungefähr fünf Games erstanden, im „Rest der Welt“ waren es 4,6, in Japan dagegen nur 3,3.

Bei den meistverkauften Titeln für das System rangiert „Super Mario Odyssey“ unverändert auf Platz 1 - und zwar mit 11,17 Millionen Exemplaren. Knapp dahinter prescht „Mario Kart 8 Deluxe“ mit 10,35 Millionen auf Platz 2, „Zelda“-Held Link hält mit 9,32 Millionen verkauften „Breath of the Wild“ Platz 3. Danach kommt mit einigem Abstand und 6,76 Millionen verkauften Exemplaren „Splatoon 2“. Auf einem weit abgeschlagenen fünften Platz liegt „1-2-Switch“ (2,45 Millionen), gefolgt von „ARMS“ (2,01 Millionen), „Kirby Star Allies“ (1,89 Millionen), „Xenoblade Chronicles 2“ (1,42 Millionen), „Donkey Kong Country: Tropical Freeze“ (1,4 Millionen) sowie dem erst kürzlich gestarteten „Mario Tennis Aces“ (1,38 Millionen). Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Nintendo-eigene Software, Dritthersteller haben es etwas schwerer.