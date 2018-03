Hat einen Preis für das "beste Sound-Design" ergattert: "Super Mario Odyssey". (Nintendo)

Nintendos Vorzeige-Spiele für die Switch sind weiter auf Erfolgskurs: Nachdem man bereits bei den „Video Game Awards“ mächtig abräumen konnte, hat man jetzt die von der Academy of Interactive Arts & Science ausgerichteten „DICE Awards“ in Las Vegas dominiert. Der große Gewinner war einmal mehr Links Open-World-Debüt „Zelda: Breath of the Wild“. Das durfte mit Pokalen für „Spiel des Jahres“, „bestes Adventure-Spiel 2017“ sowie „Besondere Errungenschaften“ in „Game-Direction“ und „Game-Design“ nach Hause reisen.

Weitere Nintendo-Abräumer: Als „bestes Rennspiel des Jahres“ wurde „Mario Kart 8 Deluxe“ gekrönt, „Metroid: Samus Returns“ wiederum hat man mit einer Auszeichnung für das „beste Handheld-Game“ bedacht. „Bestes Mobile-Spiel“ wurde „Fire Emblem Heroes“, mit einem Preis für sein außergewöhnliches Sound-Design hat man „Super Mario Odyssey“ belohnt.

Wurde zum "besten Spiel des Jahres" und zum "besten Adventure-Game" gekürt: "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". (Nintendo)

Außer Nintendo durften sich aber auch andere Studios und Hersteller über Preise freuen: Für sein Charakter-Design hat man Ninja Theorys „Hellblade“ geehrt, Preise für Art-Direction, Animation und Musik gingen an die horizontale Boss-Demo „Cuphead“. Kampfspiel des Jahres wurde Warners im DC-Universum verortete Superhelden-Klopperei „Injustice 2“, „PUBG“ konnte den Preis für das „beste Action-Game“ einheimsen.

Ein Pokal in der Kategorie „bestes Strategie- und Simulations-Spiel“ ging an Ubisofts durchgeknallte Rammler aus dem Switch-exklusiven „Mario & Rabbids: Kingdom Battle“. „Bestes Sportspiel“ ist laut den „DICE Awards“„FIFA 18“ - und den Preis für das „beste Rollenspiel“ bekam „Nier: Automata“ von Square Enix. Das Oculus-Rift-exklusive VR-Spektakel „Lone Echo“ haben die Juroren seiner „Immersiven Realität“ wegen belohnt.