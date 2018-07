Gehören bei ROM-Anbietern zu den am meisten geladenen Spielen: Nintendo-Klassiker wie "Yoshi's Island" für das 16-Bit-SNES. (Nintendo / Robert Bannert / Christine Bauer)

Bereits 2016 hat sich Nintendo bei seinen Fans nicht gerade beliebter gemacht, indem man die Betreiber von Fan-Projekten dazu zwang, ihre Angebote aus dem Netz zu entfernen. Über 500 meist kostenlose Gimmicks, Musikstücke und Hobby-mäßig entwickelte Spiele zu bekannten Nintendo-Marken sind seitdem nicht mehr für die Community abrufbar.

Jetzt hat sich der Mario-Hersteller zwei der bekanntesten Websites zur Bereitstellung von ROMs vorgenommen: Die enthielten meist 8-Bit- oder 16-Bit-Klassiker, die sich mithilfe entsprechender Emulatoren auf dem PC oder Konsolen wie der OUYA spielen lassen. Da Nintendo seine NES- und SNES-Spiele aber nach wie vor selber zum Verkauf anbietet, ist dem Konzern die Verbreitung entsprechender Klassiker-ROMs wohl ein besonderer Dorn im Auge.

Opfer des ersten Vorstoßes sind die Websites „LoveROMs“ und „Love RETRO“, die ebenso wie die US-Niederlassung von Nintendo im Wüstenstaat Arizona beheimatet sind. Beide Seiten wurden von ihrem Betreiber vom Netz genommen - allerdings gibt sich der Hersteller damit nicht zufrieden: Für jeden Nintendo-Spiele-Titel, der auf den betreffenden Seiten bisher zum Download angeboten wurde, will der Konzern satte 150.000 US-Dollar, für jede weitere Verletzung seiner Markenrechte fordert er zusätzliche zwei Millionen Dollar. In Summe ergibt das die fast schon lächerlich anmutende Streitsumme von etwa 100 Millionen Dollar. Ein Betrag, den der Seiten-Betreiber kaum flüssig haben dürfte, denn Geld wurde in beiden Fällen lediglich über Werbe-Platzierungen eingenommen, während man die Spiele selber kostenlos bereitgestellt hatte.