Auch bei uns ein echter Verkaufsschlager: In Deutschland konnte Nintendo während des ersten Jahres 650.000 Switch-Einheiten absetzen. Damit hat man sogar... (Nintendo)

Wenn es um Erfolgsmeldungen aus dem Nintendo-Lager ging, hat man in den vergangenen Monaten vor allem von internationalen Zahlen und Verkaufs-Meilensteinen aus anderen Ländern gehört. Wie bei all dem der deutsche Markt abschneidet, war vergleichsweise unklar. Bis jetzt: Inzwischen hat auch Nintendo Deutschland Farbe bekannt: Offenbar konnte der „Mario“-Hersteller hierzulande während des ersten Switch-Jahres immerhin 650.000 Hybrid-Konsolen an den Kunden bringen - das sind 20.000 Exemplare mehr als damals bei der Markteinführung der Wii. Und schlussendlich finden sich damit bereits heute mehr Switch- als Wii-U-Konsolen in deutschen Haushalten.

Ob Nintendo das Erfolgsmoment auch in diesem Jahr aufrechterhalten kann, ist allerdings ungewiss: Große Hits wie ein „Zelda“ oder „Super Mario Odyssey“ stehen Nintendo-Fans 2018 vermutlich nicht ins Haus, denn „Pokémon“ und „Metroid“ lassen auf sich warten. In einigen Wochen wird sich zeigen, ob der Hersteller mit seinem neuesten Konzept punkten kann: Dann erscheint das auf Papp-Bastelei und Kreativ-Software setzende „Labo“.