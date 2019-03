Die Mitbewerber setzen immer stärker auf Online-Angebote und Streaming, Nintendo weiterhin auf Mobilität: Neue Modelle des Geräts scheinen zu belegen, dass Nintendo noch eine Weile an der Erfolgsstory festhalten will. (Nintendo)

Immer wieder geisterten während der vergangene Monate Gerüchte über mögliche neue Versionen von Nintendos Switch-Hardware durchs Netz - jetzt werden die Thesen zum ersten Mal konkreter: Einem neuen Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge will der Hersteller schon dieses Jahr gleich zwei neue Switch-Versionen auf den Markt bringen - eine davon für Viel-Spieler mit höheren Hardware-Ansprüchen, die andere als eine Art günstiger 3DS-Nachfolger.

Wie stark sich beide Modelle bei der Performance von der bekannten Switch-Hardware unterscheiden, ist ebenso wenig bekannt wie der Preis oder ein genaues Release-Datum. Allerdings soll das Premium-Modell schmäler sein, mit einem verbesserten Display kommen und Performance-seitig zumindest näher an der Leistung von PS4 beziehungsweise Xbox One sein.

Sony und Microsoft haben mit PS4 Pro sowie Xbox One X erfolgreich vorgemacht, dass Modelle mit einem Leistungs-Plus funktionieren, allerdings ist auch Nintendo selber im Bereich der Hardware-Updates alles andere als ein Neuling: So hat man bereits zu Game-Boy-Zeiten leistungsfähigere Versionen der bekannten Hosentaschen-Hardware veröffentlicht - zuletzt den New 3DS, der außer dezent aufgebesserter Performance-Pferdestärken den längst überfälligen zweiten Analog-Knubbel ins Spiel brachte.