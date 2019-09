Gehörte zu den Highlights der Nintendo Direct: das für den 31. Oktober angekündigte "Luigi's Mansion 3". (Nintendo)

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt ist es offiziell: In seinem neuesten „Direct“-Video hat Nintendo angekündigt, dass Abonnenten seines Switch-Online-Dienstes nicht mehr nur in den Genuss von NES-Klassikern kommen. Ab sofort sind auch 20 Oldies von Nintendos 16-Bit-Konsole Super Nintendo verfügbar. Neben „Brawl Brothers“ können Retro-Fans „Demon's Crest“, „Joe & Mac 2: Lost in the Tropics“, „Kirby's Dream Land 3“, „Star Fox“, „Super Earth Defense Force“, „Super Mario Kart“, „Super Mario World 2: Yoshi's Island“, „Super Puyo Puyo 2“ und „Super Tennis“ nutzen. Außerdem stehen Capcoms Rollenspiel-Epos „Breath of Fire“, „F-Zero“, „Kirby's Dream Course“, „Pilotwings“, „Stunt Race FX“, „Super Ghouls'n Ghosts“, „Super Mario World“, „Super Metroid“, „Super Soccer“ und „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ zur Nutzung bereit.

Wer die Oldies so originalgetreu wie möglich nutzen will, kann außerdem einen per USB-Kabel aufladbaren Super-Nintendo-Classic-Controller über die Website des Herstellers bestellen. Vorausgesetzt natürlich, man ist Switch-Online-Abonnent.

Nintendo hat seit dem 05. September sein Retro-Programm für Switch-Online-Abonnenten erweitert: Neben NES-Klassikern sind jetzt auch Super-Nintendo-Hits wie "Super Metroid"...

Nicht nur Oldies

Darüber hinaus hat Nintendo im Rahmen seiner Direct-Präsentation eine überarbeitete „Definitive Edition“ des Wii-Rollenspiels „Xenoblade Chronicles“ angekündigt, die irgendwann im Jahr 2020 erscheinen soll. Ebenfalls neu ist das „Free to start“-Kampfspiel „Super Kirby Clash“, das ab sofort zum Download bereitsteht.

... das knuffige "Kirby's Dream Course"...

Etwas länger dauert es, bis ein neues Spiel von Game Freak erscheint: „Little Hero Town“ kommt am 16. Oktober. Darüber hinaus dürfen sich Indie-Fans auf eine Switch-Version des erfolgreichen Indie-Adventures „Return of the Obra Drinn“ freuen. Multiplayer-Enthusiasten wiederum frohlocken über eine Switch-Fassung von Blizzards Online-Shooter „Overwatch“ - ab dem 15. Oktober.