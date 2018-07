Mit Geschicklichkeits-Elementen angereicherter Gehirn-Parkour durch knuddelige Iso-Welten: "Captain Toad: Treasure Tracker" hatte sein Debüt vor beinahe vier Jahren auf der Wii U, jetzt wurde das Mario-Spin-Off auf die Switch portiert. (Nintendo)

Ein Spin-Off macht dem Original Konkurrenz: In „Super Mario 3D World“ war der kleine „Captain Toad“ mit seinen Knobeleinlagen nur ein Pausenfüller, dann durfte er mit „Treasure Tracker“ auf der Wii U in sein eigenes Abenteuer durchstarten. Jetzt hat Nintendo das Helden-Debüt des Pilzkopfs für sein Hybrid-System Switch umgesetzt, alternativ wird eine verspätete 3DS-Umsetzung der knuffigen Knobelei geliefert.

Als Toads Solo-Debüt Ende 2014 für die Wii U erscheint, ist „von schräg oben“ gerade angesagt im Mario-Kosmos: Der 3DS-Titel „Super Mario 3D Land“ hat die Kamera zum ersten Mal in eine isometrische Perspektive geschubst, danach folgte der große Wii-U-Bruder „Super Mario 3D World“ - nur logisch, dass der kleine Pilzkopf danach aus der gleichen Perspektive durch die kunterbunte Comic-Welt wackelte. Immerhin basiert das Konzept hinter „Treasure Tracker“ auf den Toad-Bonus-Levels aus „Super Mario 3D World“: In Marios letztem Wii-U-Abenteuer durfte der knuffige Schatzjäger durch Mini-Levels wetzen, von denen jedes so handlich war, dass er gleich komplett auf die Mattscheibe passte. Das überschaubare Terrain wollte so gedreht und gewendet werden, dass man möglichst alle Gegner, sämtliche verborgenen Winkel und jeden Geheimgang einsehen konnte, um den selig grinsenden Helden vorsichtig hindurch zu manövrieren.

Anders als sein wehrhafter Klempner-Kumpel ist Toad bei Feindbegegnungen meist im Flucht-Modus. (Nintendo)

Das Konzept in „Treasure Tracker“ entspricht dieser Steilvorlage, wurde aber um jede Menge Details ergänzt: Wieder kann Toad nicht viel mehr als laufen und an Leitern emporklettern, außerdem rupft er Blümchen aus, unter denen sich häufig Klunker oder aber Knollen verbergen. Erstere landen im Säckel, Letztere werden mit Schmackes dem nächsten Gegner an die Birne geschleudert. Damit hat sich das Angriffs- und Verteidigungspotenzial nämlich auch schon erschöpft - Sprünge beherrscht Toad nicht.

Dafür hat er es aber mit der Orientierung: Obwohl die meisten „Treasure Tracker“-Levels auf einen Bildschirm passen, stecken sie so voller Details und heimtückisch verborgener Winkel, versteckter Passagen oder Geheim-Grotten, dass man sich ruckzuck darin verfranzt. Kommen dann auch noch bewegliche Teile, Kurbeln und andere Mechanismen ins Spiel, wird's ernst: Per Touchscreen berührte Elemente verändern ihre Höhe oder bringen rotierende Brücken in Gang - an anderer Stelle wiederum wird gleich der komplette Level auf den Kopf gestellt.

Einzige Möglichkeit für Toad, um sich seiner Haut zu wehren: rundliche Knollen, die zuvor aus dem Boden gerupft und anschließend in Richtung Gegner geschmissen werden. (Nintendo)

Wer seine Switch übrigens lieber im Dock verschwinden lässt, um Toad auf dem TV-Schirm zu begleiten, manipuliert die Spielwelt stattdessen mit einem Cursor: Der wird mithilfe der Controller-seitigen Bewegungssteuerung über die Mattscheibe navigiert und ist leider immer sichtbar - ganz gleich, ob man ihn gerade braucht oder nicht.

Auf diese Weise erschaffen Nintendos Level-Designer 70 teils erstaunlich komplexe Meisterstücke - und das, obwohl ihr Held niemals von seiner eingeschränkten Bewegungsweise abweicht. Vier Abschnitte, deren Themen man dafür ursprünglich dem Vorgänger „Super Mario 3D World“ entnommen hatte, wurden jetzt für die Switch-Fassung gegen Kulissen aus „Super Mario Odyssey“ getauscht: Fans von Marios genialem Switch-Debüt erkennen hier den „City“-Kosmos und die „Kaskaden“-Welt wieder.

Für die Switch-Fassung hat Nintendo vier Levels mit Themen aus "Super Mario Odyssey" ins Spiel integriert. Schade: Dafür mussten genau so viele Levels aus dem Wii U-Original weichen - das Abenteuer zählt also nach wie vor 70 Abschnitte. (Nintendo)

Inszenatorisch fühlt sich Toad fast vier Jahre nach seinem Wii-U-Auftritt nicht mehr taufrisch an, doch die knuffigen Levels wissen noch immer mit hübschen Details, imposanten Boss-Gegnern sowie schicker Beleuchtung zu gefallen. Klarer Pflichtkauf für alle Switch-Besitzer, die das Original verpasst haben! Auch auf dem 3DS macht Toad - trotz deutlich reduzierter Auflösung - eine gute Figur: Wer hier die Wahl hat, sollte das Puzzle-Adventure idealerweise auf dem New 3DS begehen, weil der zweite Analog-Knubbel des neueren Handheld-Modells die Drehung der Spielwelten spürbar erleichtert.