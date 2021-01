Alte Liebe: Eric (Ian Thomas McMillan, rechts) überrascht Luke (Leonard Artur Conrads) und seine Mutter Flora (Pina Kühr) mit einem Picknick am Meer. (ZDF / Jon Ailes)

Gleich vier neue Pilcher-Filme wurden nach der Corona-Pause ab August 2020 in Cornwall gedreht. Kein Mangel also an neuen Dramen auf Cornwalls Klippen. Der erste neue Film mit dem raffiniert ausgedachten Titel „Stadt Land Kuss“ ist bereits der 186. der ZDF-Sonntagsreihe, die stets in edlen Räumen und prächtiger Landschaft spielt.

Flora Tackle (Pina Kühr) reist mit ihrem Sohn Luke zu ihrer Mutter nach Cornwall, auf dass er sich dort von seiner Hyperaktivität erholen möge. Die Schulpsychologin hat das angeraten. Flora (Heike Trinker) ist vor 14 Jahren von zu Hause weggezogen - damals, als sie Luke bekam. Mit ihrer eigenen Mutter hatte sie sich nie vertragen. Als ihr aufgeweckter Sohn bei der Rückkehr vom kauzigen Nachbarn Sir Henry (Günther Maria Halmer) geohrfeigt wird, weil er verbotswidrig dessen Grundstück betrat, nimmt das Pilcher-Schicksal unter der Regie von Stefan Bartmann seinen Lauf: Flora erkennt im Dorfpolizisten Eric (Ian Thomas McMillan) ihre alte Liebe wieder und Luke freundet sich, ganz wie einst der „kleine Lord“, mit dem gar nicht so kinderfeindlichen Vogelkundler Sir Henry an.