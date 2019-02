Für Hedi ist "Bauer sucht Frau" allerhöchstens Kindergarten. Ihr Arbeit beginnt auf Flächen ab 30 Hektar. Auf diesen muss sie Mais häckseln. (kabel eins)

Frauen und große Maschinen: Das kommt an. Das Realityformat „Trucker Babes“ beispielsweise, in dem Lkw-Fahrerinnen die ganz schweren Gefährte quer durch die Republik oder die USA steuern, bescherte kabel eins zuletzt starke Quoten am Sonntagabend zur besten Sendezeit. Werte mit 1,43 Millionen Zuschauern und acht Prozent Marktanteil wurden ins Ziel gebracht. Erfreut über diesen Erfolg mit den Truckerinnen setzt der Sender auch weiterhin auf seine „Babes“. Nur sind diese nicht mehr im Cockpit eines Asphalt-Giganten, sondern auf mitunter noch viel größeren Landwirtschaftsmaschinen.

Die 24-jährige Margot beispielsweise zeigt in der ersten von zunächst zwei geplanten Folgen der „Trecker Babes“, wie sie ihren 360 PS starken Bulldog geschmeidig hindurch der Hindernisse einer Baustelle steuert. In Niedersachsen hingegen muss Anni mit mächtigem Gerät insgesamt 30 Hektar Maisfläche häckseln.

Behält den Überblick: "Trecker Babe" Hedi. (kabel eins)

Die insgesamt sechs „Trecker Babes“ zeigen sich etwas vielseitiger als die Kolleginnen vom Lastwagen. Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich nicht nur entlang der Autobahn oder der Landstraße. In vermeintlichen Männerdomänen werden sie in der Doku-Reihe bei Einsätzen in der Landwirtschaft, auf Baustellen oder in einem Steinbruch begleitet.