So sollen sie aussehen - "Paradiesvögel" (von links): Promi-Wahrsagerin Lilo von Kiesewetter, Kinderbuchautorin und Brillendesignerin Sarah Settgast, Modedesignerin und Sängerin Monella Caspar, Make-up-Artist und Fashion-Designer Robin Rayanian. (TVNOW / Constantin Ent.)

Extravagant, schrill und ungewöhnlich: So sollen sie wirken, die „Paradiesvögel“. Der Designer Guido Maria Kretschmer hat in einer weiteren Sonderausgabe seiner „Shopping Queen“-Reihe bei VOX vier von ihnen vereint. Sie sollen in einem Wettstreit in jeweils fünf Stunden und mit einem Budget in Höhe von 500 Euro zeigen, dass sie mit einem jeweils eigenen Style modisch noch viel einmaliger sind als Gastgeber Kretschmer selbst.

„Farbenfrohe Hingucker“

Die angekündigten „Paradiesvögel“ sind: Modedesignerin und Sängerin Monella Caspar aus Berlin, die Kinderbuchautorin und Brillendesignerin Sarah Settgast ebenfalls aus der Bundeshauptstadt, die Promi-Wahrsagerin Lilo von Kiesewetter aus Bonn sowie Make-up-Artist und Fashion-Designer Robin Rayanian. Ihre Aufgabe lautet, sich in begrenzter Zeit ein möglichst schillerndes Outfit zu suchen und letztendlich auch zu kaufen. Das Motto klingt allerdings nach einer echten Herausforderung: „Colour-Blocking für Profis: Sei der farbenfrohe Hingucker auf einer Party!“