Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (L) am Freitag zusammen mit dem Präsidenten von Südkorea, Moon Jae In.

Nordkorea will seine Uhrzeit am kommenden Sonnabend wieder an die südkoreanische anpassen. Am 15. August 2015 führte der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un in seinem Land eine neue Uhrzeit ein. Er ließ alle Uhren 30 Minuten zurückstellen, um sich von dem Vermächtnis der japanischen Fremdherrschaft freizumachen, wie es damals hieß. Damit hatten Nord- und Südkorea nicht mehr die selbe Uhrzeit - trotz der unmittelbaren geografischen Nähe. Ab diesem Zeitpunkt schlugen nur noch in Japan und Südkorea die Uhren gleich.

Anlass der ersten Zeitumstellung war damals der 70. Jahrestag der Befreiung Koreas. In der Bevölkerung gibt es tatsächlich zum Teil noch antijapanische Einstellungen. (hee)