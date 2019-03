Johannes B. Kerner möchte mal wieder ein ZDF-Superhirn entdecken. (ZDF/Svea Pietschmann)

Keine Sorge: Mit Ihrer Gedächtnisleistung und der Sehstärke dürfte alles in Ordnung sein. Es ist allerdings mal wieder so eine Woche, in der man im ZDF-Programm den nimmermüden Quizmaster Johannes B. Kerner gleich doppelt sieht. In der großen Familien-Samstagabendshow „Der Quiz-Champions“ gibt er erneut außergewöhnlichen Talenten die Chance, sich im Rampenlicht gegen echte Profis ihres Fachs zu beweisen. Chancen auf den Siegpreis von 100.000 Euro kann sich derjenige Quiz-Kandidat ausrechnen, der das Eins-zu-Eins-Duell gegen die Show-Experten Ulrich Wickert (zuständig für die Fragen-Kategorie „Zeitgeschehen“), Michael „Bully“ Herbig („Film & Fernsehen“), Wigald Boning („Erdkunde“), Franziska van Almsick („Sport“) und Christine Westermann („Literatur & Sprache“) jeweils auf deren Spezialgebiet für sich entscheidet.

Wer von Johannes B. Kerner dann noch nicht genug hat: Am Mittwoch, 14. April, sieht man ihn ebenfalls um 20.15 Uhr gleich wieder - in ähnlicher Rolle: Dann moderiert er die ZDF-Show „Da kommst du nie drauf“.