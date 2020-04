Gastgeber Guido Cantz nimmt die Zuschauer in der Jubiläumsausgabe mit auf eine Zeitreise durch die verschiedenen "Verstehen Sie Spaß?"-Epochen. (SWR / Wolfgang Breiteneicher)

Was ist das wohl für ein Gefühl, wenn man schwitzend und prustend die gefährlichen Steilhänge des Matterhorns erklimmt - und plötzlich einen Kiosk in schwindeligen Höhen vorfindet, wo man Souvenirs, Snacks und Zeitungen kaufen kann? Achtung, versteckte Kamera, würde sich vermutlich fast jeder Bundesbürger, der mit dem ARD-Klassiker groß geworden ist, schnell denken. Bergsteigerlegende Reinhold Messner war trotzdem ziemlich baff und wurde natürlich völlig verdattert heimlich gefilmt. Die Samstagabendgala „40 Jahre 'Verstehen Sie Spaß?' - Die große Geburtstagsshow“ blickt auf die besten TV-Streiche und die verblüfftesten Promis zurück, die in der langen Geschichte des Formats hereingelegt wurden.

Dabei hat der aktuelle Gastgeber Guido Cantz Stargäste eingeladen, die „Verstehen Sie Spaß?“-Geschichte schrieben - darunter Paola Felix, deren Mann Kurt Felix die Sendung erfand, sowie Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey und Frank Elstner, die die Verlade-Show nach der Felix-Ära moderierten. Darüber hinaus auf der Gästeliste: Karl Dall, Reinhold Messner, Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Bülent Ceylan und Dr. Eckart von Hirschhausen. Sie werden entweder per Video zugeschaltet oder sind gar im Studio mit dabei. Live-Publikum vor Ort, gesendet wird aus den Bavaria Studios in München, wird es, wie in dieser Zeit üblich, nicht geben