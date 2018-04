Für den Moment wiedervereint: die Boyband NSYNC hat nun auch einen Stern auf dem "Walk of Fame". (dpa)

Vor Hunderten Schaulustigen und Dutzenden Reportern enthüllte die Gruppe auf dem berühmten Bürgersteig die 2636. Sternenplakette.

Neben Popstar Justin Timberlake (37) standen die Musiker Lance Bass (38), JC Chasez (41), Joey Fatone (41) und Chris Kirkpatrick (46) im Rampenlicht. Diese Jungen hätten damals die Herzen von Teenager-Girls gestohlen und auch einige Jungs neugierig gemacht, witzelte Ellen DeGeneres. "Eure Musik war der Soundtrack für eine ganze Generation", sagte die als Gastrednerin eingeladene Komikerin und Moderatorin.

Wie in alten Zeiten: Die Band wurde von zahlreichen jubelnden Fans empfangen. (dpa)

Das fühle sich "so unwirklich" an, stammelte Timberlake sichtlich gerührt über die Ehrung auf dem "Walk of Fame". "Diese vier Kerle bedeuten mir so viel", sagte der Star über seine früheren Kollegen.

NSYNC ("I Want You Back") machten vor über 20 Jahren Furore. Timberlake gehört als Frontsänger 1995 zu den Mitgliedern der ersten Stunde. Nach der Auflösung der Gruppe 2002 eroberte er auch solo die Charts. 2013 stand die Band für ein Medley bei den MTV Video Music Awards noch einmal zusammen auf der Bühne. (dpa)