Das gab's noch nie: Der begehrte Barkeeper Rocco ist das erste "First Dates"-Teammitglied, das sich in der Sendung selbst auf ein Date begibt. (TVNOW/Boris Breuer)

Ein Urlaub zum Verlieben: Wie schon im vergangenen Jahr laden Star-Koch Roland Trettl und sein Team auch in diesem Frühjahr wieder ins „First Dates Hotel“ ein. Diesmal geht es für die Singles an die nördliche Adriaküste nach Kroatien, wo sie nach einem Blind Date auch den restlichen Urlaub im Hotel gemeinsam mit ihrem Date-Partner genießen dürfen - natürlich unter der Voraussetzung, dass beide sich weiterhin kennenlernen möchten.

In den sechs neuen Folgen, die immer montags, um 20.15 Uhr, auf VOX zu sehen sein werden, können sich die Zuschauer neben neuen Kandidaten auch auf zwei bekannte Gesichter freuen. Anni (83) und Gerd (81) lernten sich in der ersten Staffel des „First Dates“-Spin-offs kennen und lieben. Sie zählen zu den ältesten Paaren, die durch ein TV-Datingformat zusammenfanden und begleiten in diesem Jahr Annis Tochter Charly (59) auf der Suche nach der großen Liebe.

Gastgeber Roland Trettl und die charmante Rezeptionistin Aline dürfen auch in diesem Jahr wieder Amor spielen. (TVNOW/Boris Breuer)

„First Dates“-Premiere: Ein Date mit dem Barkeeper

In der zweiten Staffel hält das Kuppel-Hotel noch ein weiteres Highlight für die Fans des Formats bereit: Erstmals lässt sich mit Barkeeper Rocco auch ein Mitglied des „First Dates“-Teams auf ein spontanes Date mit einer Dame ein. Unterstützt wird er dabei nicht nur von Gastgeber Roland Trettl, sondern natürlich auch von seinen Kollegen Aline, Mariella, Tim, Viola, Marlitt, Maria, Nic und Neuzuwachs Damjan, der sich als Kroate bestens mit den Gepflogenheiten in Sachen Dating in seinem Heimatland auskennt.

Das Team rund um Roland Trettl sorgt nicht nur für das leibliche Wohl der Gäste, sondern steht auch stets mit Rat und Tat zur Seite (von links): Nic, Tim, Mariella, Aline, Gastgeber Roland, Marlitt, Viola, Damjan, Maria und Rocco. (TVNOW/Boris Breuer)

Neben Charly und Rocco suchen auch Valentina (22) und Nico (21) im „First Dates Hotel“ nach dem jeweiligen Partner fürs Leben. Während die beiden Geschwister in der ersten Folge Valentinas Date Patrick (21) unter die Lupe nehmen, versucht OP-Pfleger Adam (43) das Herz von Sandra (39) zu erobern. Ob es ihm gelingen wird, die quirlige Autoverkäuferin von sich zu überzeugen und was Nico vom Datepartner seiner Schwester hält, erfahren Fans in der ersten Folge von „First Dates Hotel“ am 8. Februar.