Eckart von Hirschhausen weiß, dass die Festtagssaison auch eine Herausforderung für die Volksgesundheit darstellt. (WDR / Michael Fehlauer)

Weihnachten ist bekanntlich nicht nur eine der schönsten Zeiten im Jahr, sondern auch eine der ungesündesten - mit viel Zuckerware, schwerem Essen und Alkohol. Höchste Zeit, vor dem Fest der Feste noch einmal Sprechstunden beim „Fernsehdoktor“ Eckart von Hirschhausen zu belegen. In der Jahresende-Ausgabe seiner Showreihe „Hirschhausens Quiz des Menschen“ geht es diesmal um allerlei festfröhliche Themen, darunter auch um die Achterbahnfahrt der Gefühle rund um den Jahreswechsel. Hirschhausen will zusammen mit seinen prominenten Gästen wie den Schauspielern Barbara Wussow und Bjarne „Tatortreiniger“ Mädel, aber auch mit den Unterhaltern Guido Cantz, Michael Kessler und der Sängerin Stefanie Hertel klären, wo genau man im Körper Emotionen spürt. So lässt sich vielleicht auch der eine oder andere unkontrollierte Familienzoff unter dem Tannenbaum vermeiden.