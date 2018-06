Major Allison Ng (Emma Stone) und Brian (Bradley Cooper) müssen zusammenarbeiten. (ProSieben / 2015 Columbia Pictures Industries, Inc.)

Brian (Bradley Cooper) ist spezialisiert auf Regierungs- und Militäraufträge. Sein neues Projekt: Für einen verrückten Milliardär (Bill Murray) soll er auf Hawaii den Start eines Waffensatelliten überwachen. Zu seinem Schutz bekommt er die knallharte Militärpilotin Allison („La La Land“-Star Emma Stone) an die Seite gestellt. Natürlich verknallt sich Brian nach ersten spitzzüngigen Wortgefechten ein wenig in die Pazifik-Schönheit. Dann taucht jedoch seine Ex Tracy (Rachel McAdams) auf, und der Auftrag wird immer mehr zur Farce. Der Film „Aloha - die Chance auf Glück“ (2015) wirkt zerfahren, verliert sich immer wieder zwischen Weltraumpolitik, strauchelnder Karriere und Liebeswirrwar. ProSieben wiederholt nun zur Primetime die Geschichte um die schick besetzte Dreiecksbeziehung vor traumhafter Kulisse, unterlegt mit einem zugegebenermaßen sehr gelungenen Soundtrack.