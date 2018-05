Sascha Bisley, Moderator und Buchautor, wagt in seinem neuen Film ein hartes Experiment. Eine Woche lang, mitten im Winter, lebt und schläft er auf den Straßen Stuttgarts. Ohne Geld, ohne festen Schlafplatz. (ZDF / Sascha Bisley)

Der Sozialarbeiter und Filmemacher Sascha Bisley hat eine heftige Vergangenheit. Er war 19 Jahre alt, als er zusammen mit einem Freund einen Obdachlosen zusammenschlug. An den Folgen verstarb das Prügelopfer später. Bisley landete in Untersuchungshaft. Dort gelang dem umfangreich Tätowierten die Wende. Er engagiert sich seitdem vor allem für Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten könnten. In seinen Reportagen wagte er sich dorthin, wo andere nicht hinwollen. Er war unter anderem „Unter Junkies“ und „Unter Hooligans“. Für seine neue Doku bei ZDFinfo, zu sehen am Donnerstag, 24. Mai, 20.15 Uhr, ist ausgerechnet Bisley, der „Pennermörder“ von einst, „Auf der Straße“, wie das Format heißt.

Für den Film von Niels Folta lebte Bisley eine Woche lang als Obdachloser in den Straßen Stuttgarts. Und das im tiefsten Winter im Februar. „Ich schlafe im Freien bei Minus acht Grad und stoße dabei an meine Grenzen“, sagt er, als er sich in einem Hauseingang liegend in seinen dünnen Schlafsack krümelt. Das scheinbar so reiche Stuttgart, die Stadt von Daimler und Porsche, habe er sich für sein Experiment ausgesucht, weil es auch unter Wohlstand heute sehr viel Armut gebe, so Bisley. Und der Unterschied zwischen Arm und Reich kann mitunter brutal sein. Obdachlose, diese vermeintlichen Penner oder Arbeitsscheuen, werden bei manchen der Mitmenschen nicht gerne gesehen. „Gerade hat mir jemand in meinen Becher gespuckt“, stellt Bisley resigniert fest.

Sascha Bisley, ein ehemaliger Gewalttäter, dreht heute Sozial-Dokus. Er war bereits für den renommierten Grimme-Preis nominiert. (ZDF / Ekki Wetzel)

In der Dokumentation bleibt es nicht nur bei dem Selbstversuch Bisleys. Er trifft auch andere Obdachlose. Sie sprechen mitunter schonungslos darüber, wie sie auf der Straße landen konnten. Und das kann in diesem Deutschland mitunter sehr schnell gehen. Schicksalsschläge wie der Verlust der Arbeitsstelle oder eines Lebenspartners führen in eine Spirale abwärts. Auch Frauen treffe es neuerdings vermehrt, so Bisley. Das Schlimme: In einer rauen Umgebung sind sie oftmals diejenigen, die sich am wenigsten wehren können. „Anders als Männer sind sie noch bedrohter, weil sie gewalttätige Übergriffe befürchten müssen und tatsächlich auch erleben“, etwa sagt Professorin Susanne Gerull. Ein Ausweg für betroffenen Frauen sei oftmals nur eine sogenannte Zwangspartnerschaft. Das bedeutet nackt als Fakt: Wohnmöglichkeit gegen Sex.