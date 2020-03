Hat 2013 das Adventure-Genre revolutioniert: "The Last of Us" für PS3. Einige Monate später folgte eine PS4-Umsetzung. Nun soll der Stoff als Grundlage für eine HBO-TV-Serie dienen. (Naughty Dog / Sony)

Nach dem Ende von „Game of Thrones“ ist der US-Pay-TV-Kanal HBO auf der Suche nach neuen Stoffen, die das Zeug zum Serien-Überflieger haben. Fündig wurde man offenbar bei einem der prominentesten Videospiel-Dramen dieser Tage: Die 2013 von Entwickler Naughty Dog und Sony veröffentlichte Endzeit-Mär „The Last of Us“ soll als TV-Serie umgesetzt werden. Ausführende Produzenten sind einem Bericht des „Hollyood Reporters“ zufolge „Chernobyl“-Schöpfer Craig Mazin, Naughty-Dog-Studioleiter Evan Well und „Last of Us“-Erfinder sowie -Autor Neil Druckmann.

Wann die Umsetzung genau erscheint, ist ebenso unbekannt wie die Besetzung. Allerdings lässt ein kurzer Twitter-Videoclip mit dem Symbol der „Fireflies“ - einer paramilitärischen Organisation aus dem ersten „The Last of Us“ - auf einen baldigen Drehstart hoffen.

"The Last Of Us 2" soll Ende Mai für die PS4 erscheinen. (Naughty Dog / Sony)

Darum geht's im Spiel

In „The Last of Us“ für PS3 (und später PS4) kämpfen sich die Teenagerin Ellie und der knurrige Endvierziger Joel durch die von Zombie-ähnlichen Kreaturen überlaufenen, postapokalyptischen USA. Das Spiel wurde unter anderem für seine rührende Geschichte, seine tiefgründigen Charaktere und filmische Inszenierung mit zahlreichen Preisen überhäuft . Die für den 29. Mai und für PS4 angekündigte Fortsetzung gehört zu den am meisten erwarteten Spielen des Jahres und könnte den krönenden Abschluss der aktuellen Konsolengeneration bilden.