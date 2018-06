In Baden-Württemberg wollen Landwirte und Stadtwerke dem Insektensterben etwas entegegensetzen. (dpa)

In Baden-Württemberg wollen Landwirte und Stadtwerke dem Insektensterben etwas entegegensetzen, das berichtet der Deutschlandfunk. Die Idee der Landwirte: Statt Mais wollen sie Fenchel, Malven, Steinklee und Lichtnelken anbauen. Nach der Ernte im Herbst kommen die Pflanzen dann in die Biogasanlage - dort sollen sie Strom erzeugen, schreibt das Nachrichtenportal. Die Fläche kann Strom für 300 Haushalte liefern

Es gibt nur ein Problem: Die Blühpflanzen liefern deutlich weniger Ertrag als Mais. Deswegen schlagen die Stadtwerke Nütringen mit den Landwirten der Schwäbsichen Alb einen Cent pro Kilowattstunde Strom drauf. Das Geld soll Bienen und Insekten mit blühenden Pflanzen versorgen. Es fließt in einen Topf, aus dem die mitmachenden Landwirte für die niedrigeren Erträge entschädigt werden sollen.

Bereits im Frühjahr haben die Landwirte begonnen, ihre Idee umzusetzen. Erste Felder wurden ausgesät. Mindestens fünf Jahre lang kann so ein Blumenfeld stehen bleiben, ohne Kunstdünger und Pestizide. Allerdings ragen die Stauden locker zwei Meter in die Höhe, damit viel Masse für die Biogasanlage zusammenkommt. Das sieht zu wild und ungepflegt aus, finden Kritiker. Trotzdem sei das Interesse an dem Oköstromprojekt groß, teilten die Stadtwerke dem Deutschlandfunk mit. (jfj)