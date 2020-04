Gar nicht weit von Bremen: Ostereistedt feiert den Osterhasen. (Hauke-Christain Dittrich / dpa)

Ob auf dem Osterdeich, im Ostertorviertel, in Osterholz-Scharmbeck: „Ostern“ umgibt die Bremer eigentlich das ganze Jahr. Und nicht nur in Bremen klingen Orte nach dem Osterfest. Doch wie viel Ostern steckt wirklich in diesen Orten?

Osterdeich

Die lange Grünfläche des Osterdeichs ist, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen im Frühling blicken lassen, ein fast magnetisch anziehender Ort für Bremer und Bremerinnen. Sie breiten Picknick-Decken aus, bauen Wikingerschach auf und stoßen auf den Frühling, auf Werder und auf Bremen an. Der Name des Deiches hat nur nichts mit dem im Frühling liegenden Osterfest zu tun, sondern der Deich wurde nach der alten Bezeichnung der östlichen Deiche an der Weser benannt, erzählt Katharina Rosen, Leiterin der Bremerlotsen, die Stadtführungen veranstalten.

Ostertor

Im Stadtteil Ostertor sammeln sich einige Orte, die man gut zur Frühlingszeit besuchen kann: Mit den ersten warmen Tagen belegen Kneipen und Cafés vom Leibnizplatz bis zur Sielwallkreuzung die freien Plätze mit Tischen und Stühlen. Der Stadtteil bildet mit dem Steintor das Viertel: Kneipen, Cafés und kleine Boutiquen gibt es bis in die verwinkelten Nebenstraßen. Doch auch dieser Ort hat trotz seines Namens nichts direkt mit Ostern zu tun. „Der Stadtteil wurde wegen seiner Lage vor dem Osttor der Stadtmauer des historischen Bremens so benannt“, erklärt Rosen. „An diesem Tor begann ein mittelalterlicher Handelsweg, die erste gepflasterte Straße in Bremen, der heutige Ostertorsteinweg.“

Osterfeuerberg

Doch mit einem Bremer Ort, der wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Osterfest benannt wurde, kann Rosen dienen: der Stadtteil Osterfeuerberg in Walle. „Dort wurden früher auf dem Berg die Osterfeuer angezündet“, erzählt Rosen.

Ostereistedt

Ausgesprochen wird die Gemeinde im Landkreis Rotenburg Wümme „Oster-Ei-Stedt“. Klare Sicherheit, woher der Name stammt, gebe es nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach sei der Name auf „Eichenstätte“ zurückzuführen, heißt es auf der offiziellen Webseite der Gemeinde. Dennoch ist in der Gemeinde „Ostern“ das ganze Jahr über zu finden: Vor dem Rathaus steht ein großes Ei, und der berühmteste Einwohner der Gemeinde ist Hanni Hase. In Ostereistedt befinden sich ein Osterhasenpostamt, es gibt davon nur drei in Deutschland. Jedes Jahr zu Ostern schreiben Kinder an Hanni Hase, jährlich findet ein großes Ostereiersuchen im „Hasen-Wald“ der Gemeinde statt.

Osterhausen

Osterhausen in Sachsen-Anhalt ist ein Stadtteil der Lutherstadt Eisleben. In Osterhausen gibt es ein Osterhasenpostamt, uns zwar in der Kindertagesstätte Gänseblümchen. Freiwillige Helfer beantworten jedes Jahr Briefe, die an den Osterhasen geschrieben wurden. „Dieses Jahr haben wir schon über tausend Briefe beantwortet“, erzählt Mitarbeiterin Wagner. Die Briefe kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus den USA, Russland oder den Niederlanden. Dieses Jahr arbeite auch Herr Osterhase aus dem Homeoffice, erzählt Frau Wagner.

Osterburg

In Osterburg gibt es jährlich den Osterburger Ostermarkt, der am Ostersamstag im Museum der Stadt stattfindet. „Das ist unser besonderer Osterbrauch“, erzählt Anette Bütow von der Stadtinformation. „Dort gibt viele österlich thematische Stände.“ Sonst sei der Ursprung des Namens leider nicht auf den Feiertag zurückzuführen, sondern ist abgleitet von „östlicher Burg“.

Ober-Ostern

Obern-Ostern hat es ins „Guinness-Buch der Rekorde“ geschafft: Dort gab es zum Ostermarkt den größten Osterhasen-Hampelmann der Welt. „Der Ostermarkt findet jetzt leider seit ein paar Jahren nicht mehr statt“, berichtet Susanne Spät aus der Gemeinde Reichelsheim im südhessischen Odenwaldkreis. Auch stamme der Name nicht vom Osterfest ab, sondern die älteste bekannte Namensform Osterenaha stehe für „einen nach Osten fließenden Bach“.

Osterstedt

Ostern 2019 wurde an dem Ortsschild von Osterstedt ein kleiner Hase angebracht – von einem „unbkannten Helfer des Osterhasens“, so heißt es auf der Webseite der Stadt. „Dieses ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit, lieber unbekannter Helfer“, sagt Bürgermeister Johannes-Wilhelm Wittmaack. Der Name Osterstedt stammt auch hier nicht vom Osterfest. Der genaue Ursprung sei nicht ganz klar: Zum einen werde behauptet, dass Ostede, wie es in früheren Zeiten genannt wurde, die „östliche Stadt“ hieß. Zum anderen könne der Name auch von dem adligen Geschlecht „von Ostedt“ abgeleitet sein, das dort sesshaft gewesen sein soll.

Ostern

„Es ist der einzige Ort deutschlandweit, der wirklich wie das Fest heißt“, sagt Irmengard Burkart, Sprecherin der Gemeinde Halblech stolz. Ostern ist ein kleiner Ort in der Gemeinde in Bayern. Besondere Aktionen zum Fest habe es früher zwar mal gegeben, inzwischen aber weniger. „Der Ort ist trotzdem wunderschön, um sich dort während Ostern aufzuhalten“, versichert Burkart. Die Landschaft mit Bergpanorama lade zu einem Osterausflug ein, man könne sich gut vorstellen, dass der Osterhase dort herumhüpfe. Es wird vermutet, dass die Herkunft des Namens keltischen Ursprung sei und sich auf „Osterra“, die Frühlingsgöttin, beziehe.