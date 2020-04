Die gamescom vor Ort wurde abgesagt. Stattdessen soll es eine digitale Alternative geben. (2017 Getty Images/Lukas Schulze)

„Mit äußerster Vorsicht“ aus dem Corona-Lockdown: Die deutsche Bundesregierung und die Regierungschefs der 16 Bundesländer haben ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Einschränkungen des Alltags schrittweise zurückzufahren. So will man bis zum 3. Mai die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zwar aufrechterhalten, dafür aber diverse Geschäfte wieder öffnen lassen. Ab 4. Mai soll zudem der Schulbetrieb langsam wieder aufgenommen werden.

Großveranstaltungen bleiben jedoch bis zum 31. August komplett untersagt. Das betrifft nun auch die Kölner Spiele-Messe gamescom, die vom 25. bis zum 29. August stattfinden sollte. Die Veranstalter haben das Event nun offiziell abgesagt. Auch die Entwickler-Konferenz devcom wird nicht mehr vor Ort stattfinden.

Digitale Alternative

Allerdings ist man um Online-Alternativen bemüht. Wie Oliver Frese, der Geschäftsführer der Kölnmesse GmbH, bekannt gab, wolle man große Teile des Events in den digitalen Raum verlegen, um Spielern aus aller Welt aller Widrigkeiten zum Trotz ein spannendes Programm rund um die neuesten Spiele zu bieten.

„Als Veranstalter schmerzt uns diese Entscheidung genauso, wie es die halbe Million Fans der gamescom trifft, die jedes Jahr nach Köln kommen, um gemeinsam Games zu feiern. Wir freuen uns aber jetzt schon auf die digitale gamescom 2020 - genauso wie auf unsere Fachmessen, die wir danach ab September wieder in 'analoger' Form auf unserem Gelände durchführen können.“

Geld-zurück-Versprechen

Bereits Ende März 2020 gaben die Veranstalter Notfallpläne bekannt und beteuerten, dass die gamescom in jedem Fall stattfinde - entweder vor Ort oder online.

Teile der Messe, die ohnehin digital geplant gewesen seien, wolle man nun massiv ausbauen - wie etwa die von Geoff Keighley moderierte und produzierte gamescom Opening Night oder das Videostreaming-Angebot gamescom Now. Darüber hinaus mache man sich intensive Gedanken über weitere Formate. Details möchten die Veranstalter gegen Mitte Mai bekannt geben.

Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche, verspricht: „Auch wenn wir dieses Jahr leider nicht mit der Games-Community und Games-Branche vor Ort in Köln zusammenkommen können, werden wir Ende August trotzdem digital miteinander verbunden die neusten Spiele feiern. Unser Ziel ist klar: Die gamescom wird auch in diesem Jahr für Millionen Fans auf der Welt wieder 'The Heart of Gaming'.“

Mit der offiziellen Absage bekräftigte die Kölnmesse GmbH jedoch ihre Zusage, alle Besuchertickets und Zahlungen der Aussteller in den nächsten Wochen vollständig zu erstatten.

Schon der zweite schwere Schlag für Gaming-Fans: Auch die im Juni geplante E3 2020 wurde abgesagt - und zwar vollständig, nachdem die Messebetreiber eine digitale Version in Aussicht gestellt hatten.

Und auch die für 25. April geplante Verleihung des deutschen Computerspielpreises findet nur im Rahmen einer Digital-Gala statt, die von Barbara Schöneberger und Youtuber Nino Kerl moderiert werden soll. Der Stream ist über die offizielle Seite abrufbar.