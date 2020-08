Bestens eingespieltes Team: Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch wissen, wie man mit schwer planbaren Situationen umgeht. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Es ist eines der seltenen Wagnisse, auf die sich die sonst so gern auf Sicherheit und Planbarkeit bedachte deutsche Fernsehindustrie noch einlässt: Für die neue Ausgabe der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ lassen sich die drei bestens aufeinander eingespielten, äußerst schlagfertigen und vor allem fast komplett angstfreien Moderatoren wieder auf ein spontanes Spiel ein, von dessen Ablauf sie bis zur ersten Live-Sendungsminute keine Ahnung haben.

Wirklich ausgezeichnete Unterhaltung

Schiedsrichter und Spielleiter Thorsten Schorn versucht, im chaotischen Treiben den Überblick zu bewahren. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Wieder einmal werden die Rollen erst mit Anpfiff des Spektakels verteilt. Erst dann erfahren Barbara Schöneberger sowie die streit- und frotzelfreudigen Herren Gottschalk und Jauch, wer die Zuschauer und Spielkandidaten durch den Abend führen wird - und wer bei den Quiz-Fragen und oft ziemlich körperbetonten Entertainment-Einlagen selbst ran muss. Gerade weil so Routinedenken und allzu nassforscher Dienst-nach-Vorschrift-Unterhaltung der Riegel vorgehalten wird, kommt das eher irre Kreativkonzept so gut an.

Zuletzt waren auch die gerne mal sehr strengen Fachjuroren begeistert: „Denn sie wissen nicht, was passiert“ räumte bei einer der wichtigsten Preis-Galas in der Königsklasse der Unterhaltung ab. In der Kategorie „Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung“ ging der diesjährige Fernsehpreis an das Quartett Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Thorsten Schorn für ihre Moderation der tatsächlich höchst unkonventionellen RTL-Live-Show.