Graf Dracula (links) ist überglücklich: Mavis und ihr menschlicher Ehemann Johnny haben Nachwuchs bekommen. (TVNOW / 2015 CTMG, Inc.)

Als „Hotel Transsilvanien“ im Jahr 2012 in die Kinos kam, traf die animierte Horror-Comedy anscheinend genau den Nerv der Zeit und wurde ein riesiger Erfolg. Der Nachfolger „Hotel Transsilvanien 2“ um die beliebten Figuren Graf Dracula, seine Tochter Mavis und ihren menschlichen Hipster-Lover Johnny ließ nicht allzu lange auf sich warten und begeisterte drei Jahre später erneut das Publikum. RTL zeigt nun die Wiederholung der Animationsfilmkomödie.

Teil zwei, der wieder von Genndy Tartakovsky inszeniert und von Adam Sandler mitgeschrieben wurde, schließt genau dort an, wo der Vorgänger endete: Nachdem Graf Dracula (Rick Kavanian) sich damit abgefunden hat, dass seine einzige Tochter unsterblich in einen Menschen verliebt ist, besucht der Zuschauer erneut das einzigartige Hotel und wird Zeuge von Mavis' (Palina Rojinski) und Jonathans (Andreas Bourani) Hochzeit.

Vampirtochter Mavis (gesprochen von Palina Rojinski) präsentiert sich im Film als nervige Helikoptermutter. (TVNOW / 2015 CTMG, Inc.)

Recht bald kommt auch schon der Halbblut-Enkel Dennis zur Welt. Der nervig-liebevolle Großvater ist überzeugt davon, dass sich bei seinem Nachwuchs die Vampir-Gene durchgesetzt haben. Bis zum fünften Geburtstag des Kleinen kann der stolze Vampa (Vampiropa!) noch darauf hoffen, dass sich seine edle Blutlinie fortgesetzt hat. Spätestens dann jedoch sollten seinem stets frohgelaunten Enkel Blutsauger-Fangzähne gewachsen sein.

Nur vereinzelte tolle Gags und Slapstickeinlagen

Draculas (Mitte) Monsterfreunde (von links) Blobby, Wayne, Frank und Murray schauen zu, wie der Graf versucht, ein Smartphone zu bedienen. (TVNOW / 2015 CTMG, Inc.)

Graf Dracula hat zwar inzwischen seine Vorurteile über Menschen ein wenig abgelegt, und sein transsilvanisches Monsterhotel ist nun auch für diese sehr spezielle Gattung geöffnet. Dennoch steht für ihn außer Frage, dass sein Enkel unbedingt ein Vampir werden muss. Aber unter den Augen von Helikopter-Mom Mavis, die das Hotel sogar babysicher hat machen lassen, ist es nahezu unmöglich, dem männlichen Nachwuchs den richtigen Monstergeist einzuflößen ...

Seien es die überfürsorglichen Eltern von heute oder Draculas stures Festhalten an dem Glauben an die Überlegenheit der eigenen Gattung, die bei seinem Vater Vlad (Dieter Hallervorden) sogar in glatten Rassismus gipfelt - die Story hätte so viel Potenzial für einen wirklich anarchistisch-witzigen Film geboten. Tartakovsky und Sandler nutzen dieses aber nur sehr vereinzelt für tolle Gags und Slapstickeinlagen. Stattdessen findet man sich immer wieder in anrührend-langweiligen Familienszenen wieder, die ständig den Schwung aus der Geschichte nehmen und eine disneyeske Botschaft durchdrücken sollen: Dass es nämlich, wie Dracula es ausdrückt, doch letztlich egal sei, ob jemand Mensch, Vampir oder Einhorn ist - schließlich sei man perfekt, wie man ist.

Graf Dracula ist ganz vernarrt in seinen kleinen Enkel und will nur das Beste für ihn. (TVNOW / 2015 CTMG, Inc.)

„Hotel Transsilvanien 2“ hätte zwar wieder das Potenzial gehabt, den Zeitgeist zu treffen, bleibt aber leider letzten Endes ohne rechten Biss. Nach einem überragenden weltweiten Einspielergebnis des 2018 erschienenen dritten Teils „Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub“ dürfte es aber niemanden wundern, dass noch eine Fortsetzung geplant ist. Allerdings müssen sich die Kinogänger bis noch etwas gedulden: Der deutsche Start ist für den 22. Dezember 2021 angesetzt.