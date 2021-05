Ist das die Zukunft der Mobilität? Das futuristische Fahrzeugkonzept U-Shift kann als On-demand-Shuttle, Hightech-Rufbus und flexibles Verteilzentrum für Güter und Pakete eingesetzt werden. (ZDF / DLR FOTOMEDIEN)

In der Coronakrise wurde deutlich, was gehen könnte: Aufgrund des Lockdowns waren weniger Menschen unterwegs, der Verkehr schien vielerorts abzunehmen. Auch wenn die Datenlage nicht ideal aussieht: Forschende untersuchen, ob es in den vergangenen Monaten tatsächlich zu einer geringeren Abgasbelastung gekommen ist - und was wir aus den Ergebnissen für Mobilität der Zukunft lernen können. Um dem Kollaps samt Stau, Dreck und Lärm zu entgehen, braucht es neue, intelligente Konzepte. Harald Lesch zeigt in seinem ZDF-„Kosmos“, wie umweltfreundlich und entspannt wir in den nächsten Jahrzehnten fahren könnten.

Vor dem Lockdown legten alle Menschen in Deutschland zusammen täglich eine gigantische Strecke zurück, länger als jene von der Erde zur Sonne. Umfragen zufolge soll dieser Wert in Zukunft noch wachsen. Die Erfahrung der Pandemie könnte nur bedingt Einfluss ausüben: Zwar könnten mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, doch prägt auch die Angst vor Viren unsere Mobilität: Öffentliche Verkehrsmittel könnten eher gemieden werden. Damit es nicht zum sogenannten Verkehrsinfarkt kommt, braucht es also neue Konzepte für den Individualverkehr - darunter zählt die Fahrt zum Büro wie der Ausflug zum See. Simulationen wie das TAPAS-Modell des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums können dabei das zukünftige Verkehrsaufkommen berechnen, wie Harald Lesch in seiner Sendung zeigt.

20 Prozent aller Treibhausgase in Deutschland sind 2018 auf den Verkehrssektor zurückzuführen. Während des Lockdowns gingen die Werte signifikant zurück. (ZDF / Pexels)

Futuristische Konzepte

Staufreie Straßen und saubere Luft: So sieht das Idealbild der Zukunft aus. Dafür braucht es optimierte Konzepte. Aktuell setzt die Autoindustrie vor allem auf Elektromobilität - doch werden so die Straßen leerer? „Leschs Kosmos“ beleuchtet, ob elektronisch betriebene Flugzeuge zukünftig eine Alternative darstellen könnten. Weltweit wird daran geforscht, zunächst wäre eine Reichweite von 800 Kilometern realistisch. Und: Die Wissenschaft vermutet, dass E-Fliegen auf Dauer umweltfreundlicher ist als der eigene PKW. Ein großes Problem stellt allerdings die schwere Batterie dar.

Das Verkehrsaufkommen ist nur während des Shutdowns temporär abgeklungen. (ZDF/DLR (CC-BY 3.0))

Einen weiteren Fokus legt Harald Lesch in seiner Sendung auf die Zusteller und Lieferdienste, die heute für einen großen Teil des Verkehrsaufkommens sorgen. Wie kann man den Lieferverkehr intelligenter gestalten? Forscher untersuchen die Möglichkeiten von Lieferrobotern, die die Ware direkt zum Kunden bringen könnten - mithilfe künstlicher Intelligenz. An deren Weiterentwicklung arbeiten Forscher bereits: So soll etwa das futuristische Fahrzeugkonzept U-Shift als On-demand-Shuttle, Hightech-Rufbus und flexibles Verteilzentrum für Güter und Pakete eingesetzt werden.