Herr Braasch, sind Sie streitsüchtig?

Braasch: Ich streite mich gern, wenn es um Fragen der Zukunft, der Lebensqualität und des Naturschutzes geht. Und zwar weil ich glaube, dass wir kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem haben. Wir wissen, dass der Klimawandel kommt, dass es einen massiven Artenschwund gibt und dass wir unseren Lebensstil ändern müssen.

Macht diese Art Streit Spaß?

Debatten um die Sache machen mir Spaß, auch mit Personen, die anderer Meinung sind. Ich lege aber Wert darauf, dass das nicht unter der Gürtellinie läuft, sondern faktenorientiert. Weniger Spaß macht er mir, Klagen zu führen, weil das nicht nötig wäre. Die sind für mich und den BUND nur Ultima Ratio.

Sie legen sich bei fast allen großen Themen Hamburgs mit den Mächtigen im Senat und in der Wirtschaft an, siehe: Elbvertiefung, Flughafen, Wohnungsbau, Dieselfahrverbote. Was treibt Sie?

Die Erkenntnis, dass wir mit diesem Planeten nicht gut umgehen. Wir leben in einem hochindustriellen und reichen Land, in dem wir die Möglichkeit haben, uns auch anders zu verhalten, auf Innovationen zu setzen und Lebensstile in Frage zu stellen.

Ihre Kritiker sehen Sie als Ökomissionar und Dauer-Verhinderer?

Mit dem Wort Missionar kann ich wenig anfangen. Aber ich bin schon ein Überzeugungstäter mit einem gewissen Sendungsbewusstsein. Ein Neinsager bin ich nicht. Bei Themen wie Elbvertiefung, Flug- und Autoverkehr oder Grünflächenverbrauch suchen wir immer nach Lösungen und machen eigene Vorschläge.

Kleiner Test: Wie steht es um das persönliche Umweltverhalten des Hamburger BUND-Chefs? Manfred Braasch fährt Auto ...?

Nein, jedenfalls habe ich kein Auto.

... nie gehabt?

Vor 28 Jahren hatte ich mal für knapp zwei Jahre aus beruflichen Gründen ein Auto. Mit meiner Familie mache ich aber Carsharing, wenn wir mal ein Auto brauchen. Dann auch mit Verbrennungsmotor.

Manfred Braasch macht Flugreisen ...?

Ich bin in den letzten 20 Jahren zweimal geflogen, um in Australien eine sehr nahestehende Freundin und Patin unseres Kindes zu besuchen. Das wurmt mich in meiner persönlichen CO2-Bilanz. Aber anders kommt man da schlecht hin.

Manfred Braasch würde eine Kreuzfahrt machen ...?

Nie im Leben. Ich finde das ganze Kreuzfahrtsystem insgesamt nicht überzeugend. Es geht nicht nur um die Luftschadstoffe, auch die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung an Bord sind katastrophal. Und dann der immense Ressourcenverbrauch für die Gäste - ich möchte nicht wissen, was da alles weggeschmissen wird.

Manfred Braasch kauft eingeschweißtes Gemüse im Supermarkt ...?

Wenn es aus ökologischer Erzeugung ist ... (lacht). Das ist ja das Kuriose: Biogurken in Folie. Zu 80 bis 90 Prozent kaufen wir Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung.

Kann ein Großstadtmensch überhaupt mit sauberem Ökogewissen leben?

In einer Stadt wie Hamburg gibt es ein sehr großes Angebot, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Das gilt für Lebensmittel, Kleidung, Mobilität und mehr. Es wird nur zu wenig genutzt.

Was ist daran verwerflich, wenn sich Hamburgs Politik bei der Frage „Elbvertiefung oder Schierlingswasserfenchel“ für die Hafenjobs entscheidet?

Das ist nicht verwerflich, aber nicht zu Ende gedacht. Es ist eine Illusion, dass Hamburg beim Containerumschlag mit Konkurrenten wie Rotterdam auf Dauer mithalten kann. Das alte Hafenkonzept hat ausgedient. Auch die Elbvertiefung wird nicht den Durchbruch bringen, um die einst ausgegebene Ziel von 25 Millionen Containern pro Jahr zu erreichen. Hamburg braucht ein Umdenken im Hafen, das wird mittel- und langfristig auch Arbeitsplätze sichern.

Ihr erster großer Kampf als BUND-Geschäftsführer richtete sich gegen die Zuschüttung des Mühlenberger Lochs. Am Ende konnten Sie die Erweiterung des Airbuswerks für den A 380 nicht verhindern. Hand aufs Herz: War die Entscheidung der Politik nicht doch richtig, weil sie Hamburg Tausende Jobs gebracht hat?

Differenzierte Antwort: Die warnenden Stimmen von damals, dass der A380 kein Erfolgsmodell ist, waren richtig. Der A380 ist schon jetzt ein Auslaufmodell. Auch die Start- und Landebahnverlängerung für die Frachtversion war überflüssig, denn die ist nie gebaut worden. Anderseits hat der A380 dem Hamburger Werk einen Innovationsschub gegeben. Aber das hätte sich auch anders erreichen lassen und es ist wirklich viel Natur zerstört worden.

Luft und Gewässer bei uns sind deutlich sauberer als früher, Menschen leben immer länger - so schlecht scheint es um unsere Umwelt nicht zu stehen ...?

Natürlich geht es uns im Vergleich zu anderen Ländern, etwa in Afrika, gut. Wir haben einiges erreicht, etwa bei der Qualität von Luft und Wasser, etwa der Elbe - auch dank dem BUND übrigens. Wenn man aber die großen Linien wie Klimaschutz und Artensterben betrachtet, dann gehen alle Warnlampen an. Hamburg wird mit dem steigenden Meeresspiegel in den nächsten 100 oder 150 Jahren immense Probleme bekommen. Wir müssen uns jetzt dieser Verantwortung stellen und können nicht so tun, als ginge uns das nichts an.

Was war Ihr größter Erfolg als Umweltschützer?

Die Rekommunalisierung der Hamburger Energienetze (per Volksentscheid 2013, d. Red).

Der größte Misserfolg?

Dass es uns nicht gelungen ist, den Bau des Kohlekraftwerks Moorburg zu verhindern (Inbetriebnahme 2015, d. Red.). Das wurmt mich. Aber in der politischen Konstellation war das damals nicht möglich.

Sie haben viele Jahre gegen die Vertiefung der Elbe gekämpft und am Ende verloren. Was macht das persönlich mit Ihnen?

Das ist eine echte Niederlage. Allerdings klagen wir weiter und haben noch etwas im Köcher. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Elbvertiefung falsch ist. Aber natürlich war es eine Zäsur, dass wir nach zehn Jahren Kampf die Baugenehmigung nicht verhindern konnten. Andererseits haben wir ihm Laufe des Prozesses viel für die Natur der Elbe herausgeholt.

In Hamburg sagen manche, Manfred Braasch ist der eigentliche Oppositionsführer. Schmeichelt Ihnen das?

(überlegt) Na ja, darin drückt sich aus, dass das Wirken des BUND und auch mein Wirken wahrgenommen werden. Und das wirft vielleicht auch ein Licht auf die derzeitige Oppositionsarbeit.

Gibt es persönliche Anfeindungen, vielleicht sogar Bedrohungen?

Es gibt ab und zu böse E-Mails, auch unter der Gürtellinie. Dann wird schon mal gefordert, ich soll die Klappe halten. Das tue ich aber natürlich nicht. Zum Glück bin ich aber nie persönlich angegriffen oder mit Gewalt bedroht worden.

Auch in den hitzigsten Diskussionen bleiben Sie ruhig und sachlich. Ist das Taktik oder Charakter?

Das ist mein Wesen. Ich sehe durchaus Betroffenheiten auf der anderen Seite, etwa wenn es um Arbeitsplätze geht, und kann das nachvollziehen. Sobald es aber unsachlich wird, würde ich ein Gespräch beenden.

Wer war Ihr härtester Widersacher?

Olaf Scholz. In den Veranstaltungen zum Netzerückkauf gab es mit ihm beinharte Diskussionen. Nicht unfair, aber Scholz zeichnet aus, dass er sich keinen Millimeter bewegt.

Sie sind Ökotropholge, also Ernährungswissenschaftler. Leben Sie vegan?

Nein, aber ich bin seit mehr als 30 Jahren Vegetarier. Allerdings einer, der sich hin und wieder von einem guten Fischgericht hinreißen lässt.

Was, wenn Ihre Frau oder Kinder sagen, sie wollen mal ein schönes Steak essen ...?

Damit habe ich absolut kein Problem. Meine Frau und meine Töchter essen tatsächlich ab und zu mal Fleisch.

Ihr Hobby ist zaubern - warum?

Ich fand zaubern immer toll, deshalb hat mir meine Frau mal einen Zauberkoffer geschenkt. Mit dem habe ich dann beim vierten Geburtstag unserer Tochter improvisiert. Das kam super an - und schon wurde daraus ein semiprofessionelles Hobby. Das mache ich zwei-, dreimal im Jahr, just for fun.

Was ist Ihr schönster Trick?

Ich lege eine Goldmünze in einen kleinen Behälter, dann werfe ich ein Streichholz hinein, es gibt eine Riesenflamme - und dann sind Gummibärchen drin. Die Kinder sind begeistert.

Sie schreiben Romane. Welches Genre?

Politische Krimis. Der dritte ist gerade in Arbeit. Es macht mir Spaß, mir einen Plot und Charaktere auszudenken und das in der Hamburger Politik zu verorten.

Verarbeiten Sie so Ihre beruflichen Erlebnisse?

Braasch: Nein. Das sind keine Umweltkrimis.

Das Interview führte Markus Lorenz.

Zur Person

Manfred Braasch wurde 1964 in Itzehoe in Schleswig-Holstein geboren. Nach Abitur und Druckerausbildung bei Gruner & Jahr studierte er Ökotrophologie in Kiel und Bonn. Anschließend war er Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Niedersachsen, dann Abteilungsleiter Ernährung und Gesundheit bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Seit 1996 leitet Braasch die Landesgeschäftsstelle des BUND-Hamburg. Der Hobbyzauberer ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 14 und 24 Jahren. Er lebt mit seiner Familie in Lüneburg.