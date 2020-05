Das Erste wiederholt einen Fall für die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) aus dem Jahr 2018. (WDR / Martin Valentin Menke)

Die Empfangschefin eines Kölner Nobelhotels wurde vom heimischen Balkon gestürzt. Gleichzeitig sucht der traumatisierte Afghanistan-Veteran Lars Baumann (Hanno Koffler) nach seiner verschwundenen Ehefrau. Die arbeitet für ein Architekturbüro, das für die Fußball-WM 2022 in Katar baut. Just in jenem Hotel, in dem das Mordopfer arbeitete, organisierte die unauffindbare Frau Baumann Treffen zwischen FIFA-Funktionären und ihren Chefs. Die altersgrauen Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) fahnden in diesem Old-School-Krimi nach dem Zusammenhang zwischen zwei „Frauengeschichten“. Ex-Soldat Baumann ist ihnen dabei keine große Hilfe. Während seiner ersten Vernehmung springt er den Ermittlern aus dem fahrenden Wagen. Das Erste zeigt den nächsten neuen „Tatort“ am Pfingstmontag, am Sonntag steht ein Kölner Fall aus dem Jahr 2018 auf dem Programm.

Schon der Beginn ist ziemlich 90er-Jahre mäßig. Zum gut abgehangenen Jazzrock von Altmeister Klaus Doldinger, dem 83-jährigen Kultkomponisten des "Tatort-Themas - er hat im Mai gerade wieder ein neues Album veröffentlicht! - schwenkt die Kamera über aufs Bett drapierte Sexspielzeug. Während Doldingers Saxofon bläst, sieht man, wie es hinter der milchglasigen Duschkabine zwischen Mann und Frau zur Sache geht. Es ist der Auftakt zu einem "Tatort", der vor allem die ganz konservativen Krimifreunde beglückte.

Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Schenk (Dietmar Bär) mit Frau Pauly (Alexandra von Schwerin): Kann die Geschäftsführerin des Hotels bei der Suche nach dem Mörder ihrer Angestellten helfen? (WDR / Martin Valentin Menke)

Skandal um Fußball-WM in Katar

Eine Leiche, die später noch vom Balkon fliegt, trägt den Namen Marion Faust. Eine Hotelmitarbeiterin, die der verschwundenen Susanne Baumann immer wieder Nachrichten auf dem heimischen Anrufbeantworter hinterließ. Offensichtlich hatten die Tote und die Verschwundene etwas Dringendes zu regeln. Ballauf und Schenk ermitteln im Umfeld des Architekturbüros Könecke & Partner, für das nicht nur Susanne Baumann, sondern auch ihr nicht allzu umgänglicher Gatte Lars arbeiten. Was hat die umstrittene Fußball-WM in Katar mit dem Fall zu tun? Werden Ballauf und Schenk gar „undercover“ zu den Wüstensöhnen reisen?

Kölner "Tatort: Bausünden": Die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, links) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, rechts) befragen Lars Baumann (Hanno Koffler). Dessen verschwundene Frau soll mit dem Mordopfer etwas zu tun gehabt haben. (WDR / Martin Valentin Menke)

Um es vorwegzunehmen: Vieles in diesem ästhetisch arg konservativen Krimi bleibt so, wie man es aus früheren Krimi-Jahrzehnten kennt. Die Ermittler frotzeln zwar ein wenig, bleiben aber mit vollem Ernst bei der Sache. Private Geschichten? Fehl am Platze. Auch die Verdächtigen werden zu beständiger, etwas anachronistisch wabernder Spannungsmusik Doldingers bedächtig vorgeführt und müssen sich in Drehbuch-Vernehmungsstanzen erklären. Alles ziemlich altmodisch, aber leider nicht im guten Sinne.

Ein bisschen könnte das am Personal liegen. Autor Uwe Erichsen (Jahrgang 1936) schrieb schon Krimis für die WDR-Kommissare Haferkamp und Schimanski. Regisseur Kaspar Heidelbach, geboren 1954, setzte 1997 den ersten Fall der Ermittler, den „Tatort: Willkommen in Köln“, in Szene. Mehr als 600 Drehtage verbrachte Heidelbach („Das Wunder von Lengede“) seitdem am Set mit Ballauf und Schenk. Nichts gegen altmodische, gut gemachte Krimis. Der schwache „Tatort: Bausünden“ bietet vor allem TV-Retro-Feeling. Bei der Erstausstrahlung im Januar 2018 kam das indes gut an: Mehr als 11,5 Millionen Zuschauer schalteten ein.