Am Samstag treffen TV-Koch Tim Mälzer (links) und Sasha bei "Schlag den Star" aufeinander. Im Vorfeld lieferten sich die Kontrahenten schon einmal ein verbales Scharmützel. (ProSieben/Steffen Z Wolff)

Dass Tim Mälzer im Fernsehen kein Blatt vor den Mund nimmt, dürfte sich herumgesprochen haben. In seiner Koch-Show „Kitchen Impossible“ hört man den 48-Jährigen regelmäßig fluchen, und von sich selbst ist der Koch ohnehin stets überzeugt. Wie ProSieben nun bekannt machte, gibt sich der hanseatische Star-Gastronom am kommenden Samstag (9. Februar, 20.15 Uhr) live bei „Schlag den Star“ die Ehre. Seinem Ruf als - unterhaltsames - TV-Großmaul wird er schon vorab gerecht.

„Ich kenne per se keine Gegner. Ich kenne nur Opfer“, provoziert Mälzer in einer Sendermitteilung. Schon vor dem Wettkampf zählt er seinen Konkurrenten an: „Auch dieses Opfer namens Sasha - was willst Du da erwarten? Der ist halt ein Sänger. Die Leichte-Mädchen-Schampus-Drogen-unstetes-Leben-Nummer - das volle Programm eben.“ Mälzer ist sich sicher: „Der wird nicht viel liefern können.“

TV-Großmaul Tim Mälze hat vor seinem Auftritt bei "Schlag den Star" wieder die Verbalkeule geschwungen. Sein Opfer dieses Mal: Sänger Sasha. (Oliver Hardt/Getty Images)

Sasha reagierte auf die Verbalattacke gelassen: „Ich weiß, dass Tim sehr ehrgeizig ist und nicht gerne verliert. Auch wenn man es ihm oberflächlich vielleicht nicht ansieht: In ihm steckt eine Sportmaschine, die allerdings länger nicht angeschmissen wurde“, stichtelte der Popstar vergleichsweise dezent. Sashas Kampfansage: „Zieh' Dich warm an ... es ist kalt draußen!“