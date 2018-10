Die Frauen rund um Piper (Taylor Schilling, Mitte) sorgen noch für eine letzte Staffel für Aufregung im "OITNB"-Knast, dann ist Schluss. (Netflix)

Mit einem emotionalen Video haben die Stars aus „Orange Is The New Black“ das Ende der Netflix-Serie verkündet. „Die letzte Staffel kommt“, sagt Hauptdarstellerin Taylor Schilling in dem einminütigen Clip. „OITNB“ werde nach der siebten Season zu Ende gehen. „Ich bin so dankbar für den Spaß, die Erfahrungen, die Freundschaften, die Liebe und die Familie, die wir zusammen gebildet haben“, äußert sich Uzo Aduba, die in der Knastserie Suzanne „Crazy Eyes“ Warren spielt. Ihre Kollegin Selenis Leyva (spielt Gloria Mendoza) ergänzt: „Was ich nach sieben Staffeln am meisten vermissen werde? Euch, die Fans!“

Die finale Staffel soll im kommenden Jahr bei Netflix zu sehen sein, ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. „OITNB“ basiert auf den Erinnerungen von Piper Kerman, die wegen Drogen- und Geldschmuggels ein Jahr in einem Frauengefängnis einsaß. Die Serie gilt als eine der wichtigsten Vorzeigeproduktionen von Netflix. Bei Twitter hat das Abschieds-Video der „OITNB“-Stars bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung Zehntausende Reaktionen hervorgerufen.