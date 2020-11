Jeannine Michaelsen will von Promi-Rateteams originelle Antworten wissen. (ProSieben / Jens Hartmann)

Lange Jahre prägten Sendungen, in denen Bierflaschen mit dem Schaufelbagger geöffnet wurden, Tiere durch brennende Reifen sprangen oder das Fernsehballett die langen Beine in die Luft warf, das Allgemeinverständnis vieler Zuschauer von einer Fernsehshow. In der neuen Mittwochs-Reihe „Die Show mit dem Sortieren“, von der zunächst einmal vier Folgen ausgestrahlt werden, ist alles mindestens eine Nummer bescheidener angelegt. Jeannine Michaelsen schickt zwei Promi-Rateteams in eine Versuchsanordnung, bei der es darum geht, seine Fantasie spielen zu lassen. Mehr nicht.

Wer ist der begehrteste Promi für eine Nacht im Aufzug?

Bei den Fragen von Moderatorin Jeannine Michaelsen kommt es nicht auf Faktenwissen, sondern auf originelle Lösungsansätze an. (ProSieben / Jens Hartmann)

Clou der neuen Sendung ist es, die Logik des eher Unlogischen zu durchschauen. So präsentiert Michaelsen den Kandidaten Fragen, denen man nicht wirklich mit Faktenwissen Herr werden wird, sondern mit Einfühlungsvermögen, einem guten Bauchgefühl und (hoffentlich) mit Humor. Immerhin müssen die Mitspieler die Ergebnisse von skurrilen Umfragen „sortieren“. Bei den Rankings geht es darum, intuitiv eine richtige Reihenfolge zu finden - etwa bei der Marktforschungsfrage, welches das beliebteste Emoji auf Twitter ist und mit welcher Berühmtheit die Mehrheit der Befragten am liebsten eine Nacht im Aufzug verbringen würde.