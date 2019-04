Janine Kunze hat praktische Tipps zum Nach- und Selbermachen im Angebot. (TVNOW / Guido Schröder)

Makeover-Formate, also Sendungen, in denen Schönheitsoperationen sowie drastische Fett-Weg-Aktionen begleitet oder krasse Umstyling-Momente bei Frisur, Kosmetik oder modischem Gesamtauftritt kommentiert werden, gibt es im deutschen Fernsehen zur Genüge. Und auch von praktischen Tipps zur Heimwerker-Hausverschönerung oder pikanten Sondereinsätzen wie dem Übertünchen oder Ausstechen lästiger Tätowierungen hat man schon öfter gehört und gesehen. RTL denkt das Prinzip nun zu Ende: Mit „Vorher nachher - Dein großer Moment“ packt der Sender gleich so gut wie alle lebenswegverändernden Schritte in eine neue Ratgeber-Reihe.

In zunächst 20 Folgen gibt die Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze werktäglich im Nachmittagsprogramm um 16.00 Uhr praktische Unterstützung bei dem Wunsch, sich im eigenen Körper, in der Kleidung oder auch in den vier Wänden und im gepflegten Garten wieder wohler zu fühlen. Und dass Ordnung dabei wichtig ist, hat die Komikerin bekanntlich durch langjährigen Sitcom-Einsatz bei der einstigen SAT.1-Serie „Hausmeister Krause - Ordnung muss ein“ gelernt.