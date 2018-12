Hat 1987 durch seine freizügigen Bilder und den schlüpfrigen Humor für Aufsehen gesorgt: Al Lowes Grafik-Adventure "Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards". (Sierra)

Hat „Larry“-Erfinder Al Lowe Geldsorgen? Der ehemalige Sierra-Mitarbeiter und Adventure-Entwickler verkauft derzeit Original-Disketten von Spiele-Titeln wie den ersten beiden „Larry“-Adventures auf der Online-Plattform ebay. Obwohl Lowe ausdrücklich darauf hinweist, den Zustand der teilweise mehr als 30 Jahre alten Daten nicht überprüft zu haben, läuft die Auktion glänzend: Um die 10.000 Dollar bieten offensichtlich betuchte Fans, um Spiele wie „Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards“ oder das weniger bekannte „Bop-A-Beat“ in die Finger zu kriegen. Für die Zeit danach plant Lowe den Verkauf weiterer Disketten und die sollen den Code zu Titeln wie „Police Quest“ oder „King's Quest 3“ bergen - allesamt Genre-Klassiker, bei deren Entwicklung Lowe entweder federführend oder an der zumindest beteiligt war.

Die dafür nötige Game-Engine „AGI“ (kurz für „Adventure Game Interpreter“) befindet sich Lowe zufolge nicht auf den Speichermedien. Dafür wären die Anmerkungen im Programm-Code fast genauso lustig wie die Spiele selber. Weiterhin weist der bekannte Entwickler darauf hin, dass man durch den Erwerb der Disks keine Lizenz an den Produkten erwerben würde - es handelt sich also lediglich um Sammler-Artefakte.

Jetzt verkauft Serien-Erfinder Lowe Disketten mit dem Quellcode zu den ersten beiden "Larry"-Games. Aktuell werden über 10.000 US-Dollar für je ein Spiel geboten. (Sierra)

Warum verkauft Lowe seine Schätze?

Aber warum trennt sich Lowe eigentlich von seinen Schätzen? Auf diese Frage entgegnet der Adventure-Altmeister nur, dass seine Kinder an „dem alten Krempel“ kein Interesse hätten. Und immerhin zählt Lowe schon stolze 74 Lenze: Ein Alter, in dem es nicht unüblich ist, sich von angehäuften Besitztümern zu trennen. Dass Lowe die Einnahmen zwingend benötigt, ist dagegen unwahrscheinlich: Das Vermögen des Entwicklers wird mit rund zwölf Millionen US-Dollar geschätzt.

Nachdem die "Larry"-Reihe für mehrere Jahre von der Bildschirmfläche verschwand, hat der deutsche Hersteller Assemble Entertainment ihr vor Kurzem zu einem respektablen Comeback verholfen. "Leisure Suit Larry: Wet Dreams don't die" traf auf ein positives Medien-Echo. (Assemble Entertainment)

Die „Larry“-Reihe ist erst kürzlich wieder aus der Versenkung aufgetaucht: Der deutsche Publisher Assemble hat dem Flirt-wütigen Adventure-Helden mit „Wet Dreams Don't Die“ zu einem von der Kritiker gelobten Neuauftritt verholfen.