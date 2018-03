Jimmy Kimmel moderierte zum zweiten Mal die Oscar-Verleihung. (Aaron Poole / A.M.P.A.S.)

Zu lang und zu langweilig? Die diesjährige Oscar-Verleihung kam bei den US-Zuschauern offenbar nicht so gut an wie erwartet und bescherte dem Sender ABC die schlechtesten Oscar-Einschaltquoten aller Zeiten. Das berichtet „The Hollywood Reporter“. 26,5 Millionen US-Amerikaner verfolgten die verstündige Gala live im Fernsehen. Ein Reichweitenschwund von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

An Moderator Jimmy Kimmel, der den Job bereits zum zweiten Mal in Folge meisterte und sich in den USA großer Beliebtheit erfreut, dürfte es eher nicht gelegen haben. Haben die vielen Missbrauchsskandale, an denen sich die „MeToo“-Dabatte entzündete, dem Publikum die Lust auf Hollywood verdorben? Oder war es der Mangel an großen Blockbustern unter den nominierten Filmen? Bester-Film-Gewinner „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ ist mit Einnahmen von 57 Millionen US-Dollar nicht gerade ein Kassenschlager für amerikanische Verhältnisse - aber das war „Moonlight“, der Gewinner aus dem Vorjahr, mit 28 Millionen US-Dollar auch nicht.

Lag es an Moderator Jimmy Kimmel, dass so wenige Zuschauer einschalteten? Wohl nicht, Kimmel erfreut sich in den USA großer Beliebtheit. (Aaron Poole / A.M.P.A.S.)

Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es noch 43,7 Millionen Zuschauer, die die Preisverleihung live im TV mitverfolgten. Gleichwohl war die Übertragung beim Sender ABC klar die quotenstärkste Sendung im US-Fernsehen am Sonntagabend.