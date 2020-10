„Osiris Rex“ ist der erste US-Flugkörper, der eine Probe von einem Asteroiden entnehmen und - in rund drei Jahren - auf der Erde abliefern soll. (Nasa/dpa)

Die Sonde „Osiris Rex“ hat ein mehrstündiges kompliziertes Manöver zur Entnahme einer Probe vom Asteroiden Bennu begonnen. „Osiris Rex“ habe ihren Platz in der Umlaufbahn des Asteroiden verlassen, die Annäherung an Bennu gestartet und ihren Roboter-Arm ausgestreckt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Bei dem Manöver sollte sich die Sonde dem Asteroiden schließlich bis auf wenige Meter nähern und dann mit Hilfe des Roboter-Arms eine Probe entnehmen.

Mehr zum Thema "Osiris Rex" nach zwei Jahren am Ziel Nasa-Sonde erreicht Asteroiden Bennu Gut zwei Jahre war die Nasa-Sonde "Osiris Rex" unterwegs, jetzt hat sie in den Weiten des Alls ihr ... mehr »

Der Roboter-Arm namens „Tagsam“ (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) soll die Oberfläche des Asteroiden etwa fünf Sekunden lang berühren und unter Druck gesetzten Stickstoff ausstoßen. Das soll die Oberfläche aufwirbeln. Dann soll eine Probe von etwa 60 bis 2000 Gramm aufgesaugt werden, bevor die gesamte Sonde sich wieder von Bennu entfernt.

„Osiris Rex“ ist der erste US-Flugkörper, der eine Probe von einem Asteroiden entnehmen und - in rund drei Jahren - auf der Erde abliefern soll.

Der tiefschwarze Bennu mit einem Durchmesser von 500 Metern könnte der Erde in mehr als 150 Jahren recht nahe kommen. Auch wenn das Einschlagrisiko sehr gering ist, zählt die Nasa Bennu zu den gefährlichsten derzeit bekannten Asteroiden.(dpa)