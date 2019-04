Der Rockmusiker Ozzy Osbourne musste aus gesundheitlichen Gründen seine "No More Tours 2"-Tour in diesem Jahr absagen. Nun stehen die neuen Termine fest: Im Februar und März 2020 werden die geplatzten Konzerte in Deutschland nachgeholt. (Live Nation)

Immer wieder kam etwas dazwischen: Rocklegende Ozzy Osbourne musste Anfang des Monats aus gesundheitlichen Gründen seine „No More Tours 2“-Tournee in diesem Jahr absagen. Nun stehen die neuen Termine fest: Im Februar und März 2020 werden die gecanceleten Konzerte nachgeholt. Nur die Show in Frankfurt muss wegen terminlicher Gründe gänzlich abgesagt werden. Auch Judas Priest ist weiterhin als Support eingeplant.

Schon im Februar hatte der „Fürst der Finsternis“ wegen einer Grippe und einer Lungenentzündung einige Konzerte absagen müssen, war sogar im Krankenhaus. Er selbst erklärte in einem Statement: „Ich bin völlig am Boden zerstört, weil ich die Europa-Konzerte meiner Tour verschieben muss. Es scheint so, dass seit Oktober alles, was ich anfasse, zu Scheiße geworden ist.“ Schon im Herbst musste er wegen einer lebensbedrohlichen Infektion Konzerte absagen.

Ozzy Osbourne musste wegen eines Sturzes alle Konzerte in diesem Jahr absagen. "Wörter können nicht ausdrücken, wie frustriert, wütend und deprimiert ich bin, gerade nicht auf Tournee gehen zu können", erklärte der 70-jährige Rockmusiker, hier mit seiner Ehefrau Sharon. (John Phillips / Getty Images)

Im März war „Ozzy“ in seinem Haus in Los Angeles gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Daraufhin musste er alle Konzerte für 2019, auch die schon verschobenen, absagen. „Wörter können nicht ausdrücken, wie frustriert, wütend und deprimiert ich bin, gerade nicht auf Tournee gehen zu können“, erklärte der 70-jährige Rockmusiker. Doch er blieb zuversichtlich: „Ich werde meine Tour zu Ende bringen ... Ich werde zurückkommen!“

2017 gab Ozzy Osbourne mit seiner Heavy-Metal-Band Black Sabbath ein Abschiedskonzert. Die 2018 begonnene Tour soll die letzte des düsteren Künstlers sein. Die Nachholkonzerte wird er 2020 in Dortmund (17. Februar), Mannheim (7. März), Berlin (24. Februar), Hamburg (3. März) und München (5. März) geben.