William Shatner - Shatner Claus - The Christmas Album (Cleopatra Records)

Mr. Spock konnte der menschlichen Spezies nie viel abgewinnen: „Ich empfinde ihre unlogischen und törichten Gefühle als konstantes Ärgernis“, erklärte der Vulkanier einst in der „Star Trek“-Originalserie. Was würde Mr. Spock dann wohl erst zu Weihnachten sagen, dem wahrscheinlich unlogischsten Fest auf dem Planeten Erde? Ebendort hat nun William Shatner, der als Captain Kirk einst große Abenteuer mit Mr. Spock erlebte, ein mehr oder weniger weihnachtliches Liederbuch zusammengestellt: „Shatner Claus - The Christmas Album“.

„Jingle Bells“ wird zum Kampflied

Cooler wird's nicht, schräger aber auch nicht: William Shatner verwandelt sich auf seinem Weihnachtsalbum in Shatner Claus. (Cleopatra Records)

Man hatte es William Shatner eigentlich schon vor Jahrzehnten in aller Deutlichkeit erklärt: Er kann nicht singen. Also überhaupt nicht. Auf seinem Debütalbum („The Transformed Man“, 1968) findet sich eine Version von „Lucy In the Sky With Diamonds“. Vor einigen Jahren wurde der Song zum „worst massacre of a Beatles song ever“ gewählt. Shatner hat getan, was Captain Kirk getan hätte: Er ließ sich nicht beirren und ging weiter seinen Weg, um dorthin zu gelangen, wo noch kein Mensch vor ihm war. Er veröffentlichte eigenwillige Prog-Rock- und Pop-Alben, die mit Musik nicht viel zu tun hatten und ihm in der Kritik weiter um die Ohren flogen. Wenn William Shatner Musik macht, ist das immer grotesk, und „Shatner Claus“ ist vielleicht das Groteskeste, was der inzwischen 87-Jährige je hervorgebracht hat.

Der erste Eintrag im Logbuch: „Jingle Bells“. Hier ist der Xmas-Evergreen aber nicht jene klimpernde Schneegestöber-Geschichte, die man so gut kennt. Shatner Claus sprechsingt im Duett mit Henry Rollins, und gemeinsam deuten sie den heiteren Klassiker zum weihnachtlichen Kampflied um. Weiter hinten auf dem Album findet sich sogar noch eine „Punk Rock Version“ (die eigentlich genauso klingt wie die Standard-Version). Ganz anders, aber nicht minder bizarr, wirkt dann Shatners Interpretation von „Little Drummer Boy“: Wenn Shatner sein „Pa rum pum pum pum“ vor sich hin sinniert, dann wirkt das fast wie bei einem alten griechischen Philosophen, der nach dem Sinn des Lebens fragt - oder danach, ob es da draußen zwischen den Sternen vielleicht noch anderes Leben gibt? Spock überlegt derweil schon, ob er die Koordinaten der Erde direkt an die Klingonen übermitteln soll.

Shatner Claus und das Weihnachtswunder

Würde jedes Weihnachtsalbum so klingen wie dieses hier, dann gäbe es in ein paar Jahren kein Weihnachten mehr. Am zugänglichsten sind noch die Rock-Varianten von „Winter Wonderland“ (mit Todd Rundgren und Artimus Pyle) und „Run Rudolph Run“; auch „Rudolph The Red-Nosed Reindeer“ (mit Billy Gibbons von ZZ Top) ist durchaus „hörbar“. Wenn Shatner dann aber das Gedicht „Twas The Night Before Christmas“ vertont oder wenn er „O Come O Come, Emmanuel“ anstimmt, dann wirkt er nicht festlich, sondern eher gruselig und psychopathisch. Ein kleines Weihnachtswunder gibt es dann aber doch noch, denn „Silent Night“ mit Iggy Pop ist das, was man zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr erwartet: wunderschön und auf eine skurrile Art wirklich besinnlich. „Faszinierend“, würde Spock an der Stelle vielleicht kommentieren. Ob der wohl eigentlich weiß, was ein Kultalbum ist?