Die Kinos hat Paddington schon erobert, nun soll eine TV-Serie folgen. (Studiocanal)

Mit seinen zwei Kinoabenteuern verzauberte Paddington 2014 und 2017 sowohl Kritiker als auch Zuschauer. Nun soll der freundliche Bär seinen Charme auch im Fernsehen spielen lassen. Dem britischen Kinomagazin „Empire“ zufolge arbeiten die Macher der Filmreihe derzeit an einer TV-Serie für jüngere Kinder. „Es ist eine Freude, diesen einzigartigen, lebensbereichernden Bären nun auch einem noch jüngeren Publikum vorzustellen“, zitiert das Blatt Produzenten David Heyman. Der verkündete zudem, dass Ben Whishaw, der Paddington in den Kinofilmen seine Stimme leiht, auch in der Originalfassung der Serie zu hören sein wird. Hierzulande wird der Bär von Elias M'Barek gesprochen.

Im Gegensatz zu den Kinofilmen soll das TV-Format vollständig animiert sein, die Ausstrahlung soll im nächsten Jahr beginnen. An den Plänen für einen dritten Kinofilm hält Heyman übrigens weiterhin fest. Nach letzten Informationen arbeiten Simon Farnaby und Mark Burton derzeit an der Drehbuchfassung einer Geschichte, die sich Paul King, der Regisseur und (Co-)Autor der ersten beiden Filme ausgedacht hat. Wer dem inzwischen viel beschäftigten Paul King als Regisseur nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.