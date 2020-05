Paket-Auslieferung wie in der Endzeit: Das von ULS Robotics entwickelte Exo-Skelett der Ele.me-Lieferjungen aus China erinnert frappierend an die Ausrüstung von Jeff Porter Bridges aus Kojimas Adventure-Spiel "Death Stranding". (Ele.me / ULS Robotics / Kojima Productions)

Wie so oft erweist sich eine Science-Fiction-Story als wegweisend. In diesem Fall ist es Hideo Kojimas postapokalyptisches PS4-Spiel „Death Stranding“, das mit gutem Konzeptbeispiel vorangegangen ist: In dem Endzeit-Abenteuer spaziert der von Hollywood-Star Norman Reedus gespielte Paketbote Jeff Porter Bridges durch eine Welt, in der sich Lebende und Tote dieselbe Existenzebene teilen. Darum muss Bridges gigantische Distanzen durch unwegsames Gelände zu Fuß zurücklegen, um schwere Pakete von einer Stadt zur nächsten zu schleppen. Zum Glück hilft ihm ein Rucksack-System aus stapelbaren Behältern dabei ebenso, wie ein raffiniertes Exoskelett, das die maximale Traglast und Bridges Balance erheblich verbessert. Vorausgesetzt allerdings, man findet es, denn das gute Stück gehört nicht zur Standardausrüstung des Boten.

Mehr Lebensmittel dank Exo-Skelett

Jetzt hat sich ein Lieferservice aus China an dem Spiele-Helden offenbar ein Beispiel genommen: Die auf den Transport von Lebensmitteln spezialisierte Kette Ele.me stattet ihre Mitarbeiter neuerdings nicht nur mit den typischen, motorisierten Zweirädern aus - aktuell werden die Kollegen auch bei der Per-pedes-Auslieferung maschinell unterstützt. Vorerst aber nur testweise. Auf Twitter sind Boten der Firma zu sehen, die - wie Jeff Porter Bridges - ganze Türme aus Behältern auf dem Rücken balancieren. Möglich gemacht wird dieses Kunststück durch ein Exoskelett von ULS Robotics, mit dem der Zusteller angeblich ohne weiteres bis zu 50 Kilogramm an Speisen durch die Gegend wuchten kann.