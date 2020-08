Lomo - The Language of Many Others - Di. 25.08. - ARD: 22.45 Uhr „Lomo - The Language Of Many Others“

Panisch bewusstlos

Andreas Fischer

„Lomo - The Language Of Many Others“ zeigt, dass auch Teenager 2.0 vor hormonellem Chaos nicht gefeit sind. Nur, dass sie es heutzutage mit Handyvideos bekämpfen wollen.