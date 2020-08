Die bereits offiziell bestätigte Xbox Series X wird das neue Konsolenflaggschiff von Microsoft. (Microsoft)

Lange bevor Microsoft mit der Series X offiziell seine Next-Gen-Konsole angekündigt hatte, machten Gerüchte über mehrere Modelle die Runde - eines davon trug den Projekt-Namen Lockheart, das zu einem kleineren Preis als das Premium-Modell und mit entsprechend weniger Performance kommen sollte.

Diese Vermutungen scheinen sich nun zu bewahrheiten: Der Twitter-User „Zak S“ präsentiert stolz sein neues Xbox-Gamepad, das alle Buttons und das Design des Series-X-Controllers aufweist, aber in Weiß gehalten ist. Wie er in dessen Besitz gekommen ist, ist unklar, Auf dessen Verpackungsseite sind die kompatiblen Systeme aufgelistet. Neben Windows 10, Android und iOS soll das Gamepad vor allem mit der Xbox One, der Series X sowie der Series S kompatibel sein. Dass der Controller und die Verpackung eine Fälschung sind, ist so gut wie auszuschließen. Der Aufwand wäre schlicht zu groß - zumal der Käufer mehrere Bilder und ein Video veröffentlicht hat.

Hat das Erbe der normale Xbox One angetreten: die etwas günstigere und für 4K-Bluray-Genuss ausgestattete Xbox One S. Später veröffentlichte Microsoft außerdem eine "All Digital"-Variante ohne Laufwerk. (Microsoft)

Wann wird es offiziell?

Gut denkbar natürlich, dass sich hinter dem S-Modell auch eine für später angedachte Version des Geräts verbirgt - der Xbox One S nicht unähnlich, die quasi die Nachfolge der normalen Xbox One antrat, während man mit der Xbox One X in den High-Performance- und 4K-Bereich vordrang.

Eine offizielle Bestätigung von Microsoft-Seite steht noch aus, aber vielleicht äußert sich der Konzern in einem neuen, möglicherweise schon diesen August stattfindenden „Xbox Games Showcase“ zur Hardware: Das wäre die perfekte Gelegenheit, um neben der bereits bekannten Series X auch die Series S-Baureihe vorzustellen.

Konkurrenz Sony hat bereits zwei Modelle der PS5 vorgestellt, die sich jedoch nur das Vorhandensein oder Fehlen eines optischen Laufwerks unterscheiden.