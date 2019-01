Für die alljährliche "Filmpreis"-Gala erstrahlt das Münchner Prinzregententheater in BR-Blau. (BR / Theresa Högner)

Nicht nur Leinwand-Ereignisse folgen einem Drehbuch, auch das Schaulaufen der Prominenten vor dem Münchner Prinzregententheater ist im Kern eine überlegt durchchoreografierte Staatsgala. Jeweils am dritten Freitag im Januar - meist bei unwirtlichem Wetter - versammelt sich hier nicht nur die weißblaue, sondern oft auch die bundesdeutsche, wenn nicht sogar internationale Kinoprominenz, um die Verleihung der begehrten Pierrot-Figuren zu beklatschen. Mit ihnen werden beim „Bayerischen Filmpreis 2018“, übertragen im BR-Abendprogramm, außergewöhnliche Kinokünstler geehrt. Dieses Mal werden die Preise bereits zum 40. Mal übergeben, es moderiert Christoph Süß.

Mit insgesamt 300.000 Euro an Preisgeld gilt der alljährliche Auszeichnungsreigen zu den höchstdotierten seiner Art in Deutschland.

Moderator Christoph Süß überreicht den Gewinnern die kostbaren "Pierrot"-Statuetten. (BR / Sessner)

Ein Preisträger steht schon im Vorfeld fest: Roland Emmerich bekommt in diesem Jahr den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Der Hollywood-Regisseur, Produzent und Drehbuchautor erreichte mit Blockbustern wie „Independence Day“, „The Day After Tomorrow“ und „2012“ ein Millionenpublikum weltweit. „Visionen in Bilder packen, große Geschichten der Zukunft erzählen und Helden, die alles geben für das, woran sie glauben - das ist das Werk von Roland Emmerich. Nach seinem Studium an der Filmhochschule in München ist er heute einer der ganz großen Regisseure in Hollywood“, lobt ihn Markus Söder.

Aber neben dem Wettbewerb ist die BR-Gala, am besten genossen vom warmen heimischen Wohnzimmer-Sofa aus, auch ein stimmungsvolles, heiteres, gelegentlich etwas emotionales Wiedersehen mit den großen Stars. Und da kann dann auch ein wenig Drehbuch-Unterstützung nicht fehlen.